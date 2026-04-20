Madenciler Açlık Grevine Başladı

(ANKARA) - Eskişehir'deki Doruk Madencilik'te çalışan, ücret ve tazminatlarının ödenmesini talep eden işçilerin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı'na yürüyüşü sırasında gözaltına alınıp serbest bırakılan Bağımsız Maden İş Sendikası Genel Başkanı Gökay Çakır, "Hiç kimseden sadaka istemiyoruz. Biz ekmek paramızı, alın terimizi istiyoruz. Bundan sonra dik duracağız arkadaşlar. Hakkımızı almadan, hiçbir yere gitmek yok" dedi. Üstlerini çıkararak, açlık grevine başladıklarını açıklayan madencilerin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı önünde bekleyişi sürüyor.

Eskişehir'de faaliyet gösteren Doruk Madencilik'te çalışan Bağımsız Maden İş Sendikası üyesi işçiler, ücret ve tazminatlarının ödenmesi talebiyle başlattıkları yürüyüşün 9. gününde Ankara'ya ulaştı.

Ümitköy'de sabahlayan ve Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı'na yürümek isterken polis ekiplerinin müdahalesiyle karşılaşan işçilere müdahale sırasında, Bağımsız Maden İş Sendikası Genel Başkanı Gökay Çakır, sendikanın örgütlenme uzmanı Başaran Aksu ile bazı işçiler gözaltına alındı. Gözaltına alınan isimler daha sonra serbest bırakıldı. Bu sırada yürümelerine izin verilen bir grup işçi, Eskişehir Yolu'ndan yürüyerek Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı önüne ulaştı. Madencilen, bakanlık önünde üstlerini çıkararak, açlık grevine başladıklarını açıkladı.

Çakır: "Sadeka değil, alın terimizin karşılığını istiyoruz"

Serbest bırakılmasının ardından madencilerin yayına gelen Bağımsız Maden İş Sendikası Genel Başkanı Gökay Çakır, işçilerin yerin altında ağır koşullarda çalıştığını vurgulayarak, yaşadıkları duruma tepki gösterdi. Çakır, şöyle konuştu:

"Hiç kimseden sadaka istemiyoruz. Biz ekmek paramızı istiyoruz. Çalıştığımız alın terimizi istiyoruz. Bunu da Türkiye kamuoyu görsün. Türkiye kamuoyu duysun. Biz 5 aydan beri maaş alamayan bir işçiye güvenlik geliyor yasa soruyoruz. Bu yasa bu patrona niye yok? Bize niye var bu yasa? Bu yasa işçi sınıfına var da bizi yöneten bir avuç patrona binlerce insanı köle yapıp yasa diyorlar. 1000 tane polis var. Biz bunu mu hak ediyoruz arkadaşlar? Biz çalış dediler. Çalışmadık mı? Biz 7 kat yerin altına girmedik mi? Bu zamana kadar hiç kimseden bir kuruş para istedik mi? Biz ekmek parası için yerin 7 katı altında kefenimizi cebimize alıyoruz. Kellemizi torbaya alıyoruz. Çocuklarımıza bir lokma ekmek kazanmak için, Türkiye'ye ışık olmak için, elektrik üretmek için sobalarda ısının diye bu ülkenin bütün yurttaşlarına biz fayda sağlamak için uğraşıyoruz. Ama bizim geldiğimiz noktaya baktığımız zaman bizler işçi sınıfını böcek gibi görüyorlar. İnanın ki böcek gibi... Ben de sizler gibi 22 sene madende çalıştım. Madencinin nasıl hayatını kaybettiğini bilirim. Nasıl ekmeğinin elinden alındığını çok iyi bilirim. Nasıl işçi sınıfını hazırola geçirdiklerini bilirim. Bunu kimlerle yaptılar? Patronlarıyla, sarı sendikalarıyla, siyasetiyle. Bundan sonra dik duracağız arkadaşlar. Hakkımızı almadan, hiçbir yere gitmek yok."

Aksu: "Buradan ayrılmayacağız"

Yürüyüş sırasında gözaltına alınıp bırakılan, sendikanın örgütlenme uzmanı Başaran Aksu da yaptığı açıklamada, işçilerin haklarını almadan eylemi sonlandırmayacaklarını belirtti. Aksu, şu ifadeleri kullandı:

"Şimdi mesele şu: Türkiye'yi holdingler yönetiyor. Holdingler Türkiye'de 12 Eylül'den bu yana servetlerine servet katıyorlar. Mülklerine mülk katıyorlar. O da yetmedi. Şimdi işçinin kendi birikmiş alacaklarına da çökmeyi yasal yollarla yapıyorlar. Enerji Bakanı! Duymadın mı sen burayı, görmüyor musun? Fatih Dönmez konuşmadı mı arkadaşlar? Kefil olmadı mı arkadaşlar? Fuat Oktay kefil olmadı mı arkadaşlar? Kefil oldunuz. Bu adamlara 3.000 tane ruhsatı nasıl verdiniz? Memleketin neredeyse üçte birini maden sahası ruhsatı olarak bu adama nasıl verdiniz? Sanıyorsunuz ki sizin önünüzde eğileceğiz. Çalışma Bakanı Vedat Işıkhan! Bu adam Elazığ Maden'de, Çanakkale Yenice'de, Giresun Şebinkarahisar'da, Kütahya Eti Gümüş'te, Söğütsen Seramik'te onlarca kez 5-6 yıldır yaklaşık 78 bin işçiyi kapsayan ücretsiz izni sistematik ve periyodik bir şekilde nasıl uygulayabiliyor? İş kanunuda böyle bir şey yok. Siz neyi denetliyorsunuz? Kaç seçimdir işçileri kandııryorsunuz. Adamın plazaları var. Plazanın zirvesine müze kurmuş adam. Abdülhamit'in saatini milyonlarca liraya almış. Zevkleri hobileri var. Yahu işçiler çocukların yüzlerine bakmaktan utanıyor. Çocuklarına para veremiyor. Her yere borçlular. Ne yapacaklar şimdi? 'İşçiler neden soyunuyorlar?' E soyuyorsunuz. Siz soyuyorsunuz. Hakkımızı almadan dönmek yok. Ayrılmayacağız. Burada olacağız. Burada yatacağız. Burada kalacağız. Buradan ayrılmayacağız. Parka da gitmiyoruz. Açlık grevi zaten polis müdahalesiyle başladı. İçerideki arkadaşlar da açlık grevinde. Soyunma halimizi devam ettiriyoruz."

"Şimdi daha da açız ve çıplağız"

Üstlerini çıkararak, açlık grevine başladıklarını açıklayan madencilerin, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı önünde bekleyişi sürüyor. Soyunan madencilerin sırtlarına, "Saati sat borcunu öde", "Çok bağırdık artık susuyoruz", "Şimdi daha da açız ve çıplağız" yazdıkları görüldü.