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Madenciler Alacakları İçin Eylemde

Madenciler Alacakları İçin Eylemde
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Doruk Madencilik işçileri, alacaklarının ödenmesi talebiyle Ankara'da eylem yapıyor.

Haber: Hilal ACAR - Kamera: Tunahan Güler

(ANKARA) - Yıldızlar SSS Holding'e ait Doruk Madencilik'te çalışan Türk Maden-İş Sendikası üyesi işçilerin alacaklarının ödenmesi talebiyle yaptıkları eyleme yakınları da destek verdi. Bir madenci eşi hasta oğlu ile birlikte geldiğini belirterek, "Çok mağduruz, tez zamanda tazminatlarımızı yatırsın" dedi. Oğlu için Beypazarı'ndan geldiğini söyleyen işçi annesi de "Kaç senedir çocuklarım rezillik çekiyor, borç içindeler. İki tane torunum var, çocuklara bez alacak, mama alacak para yok" diye konuştu. Bir çocuk da ablasının üniversiteye, kendisinin ise liseye geçtiğini kaydederek, "İkimiz de yurtta kalacağız, yurdun parasını nasıl karşılayacağımızı bilmiyoruz, paramız yatmadığı sürece" dedi.

Yıldızlar SSS Holding bünyesinde Eskişehir'de faaliyet gösteren Doruk Madencilik'te çalışan işçiler, resmi taahhütlere rağmen alacaklarının ödenmediği gerekçesiyle başlattıkları eylemleri 9. gününde de sürdürüyor.

Her gün farklı eylemler gerçekleştiren işçiler, bugün Ulus Atatürk Heykeli önünde bir araya gelerek Ankara Garı'na yürüdü. İşçilere destek olmak amacıyla eşleri ve çocukları da alanda eşlik etti. ANKA Haber Ajansı'na konuşan işçi yakınları, yaşadıkları mağduriyetleri anlatarak taleplerini dile getirdi.

Bir kadın, eşinin yıllardır hak kaybına uğradığını belirterek, yıllarca ikramiye ve aylarca maaş alamadığını söyledi. Eş, yaşadıkları mağduriyeti şu sözlerle anlattı:

"İçeride kaç maaşımız var, o bile belli değil. Tazminat zaten alamadık. Beypazarı'nda kaç kere grev yaptılar, seslerini duyurduğunu düşündük. En son Çalışma Bakanlığı'nın garantör olduğu imzalar atıldı. Dedik ki, tamam bu firmaya güven olmaz ama bakanlığa güven olur. Fakat maalesef bakanlıktan da elimiz boş döndük. 23 Temmuz dediler, iki ay bekledik ancak ondan da dönüş olmadı. Ödenekler yatırılmadı. Yıldızlar SSS Holding'e bağlı birçok şirket mağdur durumda. En basit Google'a girip arama yapıyorsunuz, 'batık patron' diye çıkıyor. Ancak devletimiz, 'Ödemeler yapıldı mı? Yapılmadı mı? Nasıl bir düzen ilerliyor?' diye neden arkasını aramıyor, bilemiyoruz.

Biz günlerdir eşlerimizle burada mağduriyet yaşıyoruz. Çalışmak zorundayız bizler de. Artık buna bir son verilmesini istiyoruz. Bir düzene bindirilmesini istiyoruz. Sesleri duyulsun istiyoruz. Bizlerin hakları verilsin. Bunların elinde ne varsa alsınlar. Yazık, günah bu insanlara. Bizlere yazık, günah. Çocuklarımız kaç gündür babalarını göremiyorlar. Özlüyorlar, ağlıyorlar. Arkada emanet edecek kimsemiz yok bizim. Yazık, günah değil mi? Aile yılı, aile birliğinin sağlanması lazım değil mi? Yazık, günah değil mi bizlerin çocuklarına? Aile birliğini biz niye sağlayamıyoruz? Böyle hırsız patronlar sebebiyle sağlayamıyoruz. Artık buna bir son verilmesini istiyoruz."

"BİZ HIRSIZLIK YAPMIYORUZ, HAKKIMIZI İSTİYORUZ"

Başka bir madenci eşi de "Bıktık artık. Haklarını versinler. Herkes yoluna baksın. Tek istediğimiz bu" dedi. Çocukların kendilerini beklediğini belirten madenci eşi, haklarını alıncaya kadar gitmeyeceklerini söyledi.

Bir diğer madenci eşi de 9 yıldır alacaklarının ödenmediğini savunarak, "Benim eşim yolda yürüyemiyor. Emekliye emekliye merdivenden çıkıyordu ama tazminatının üstüne yattılar. O günden beri tarlalarda sürünüyoruz biz. Biz hırsızlık yapmıyoruz, hakkımızı istiyoruz. Bir an önce hakkımız verilsin, bu eziyet bitsin" diye sitem etti.

Beypazarı'ndan oğlu için geldiğini söyleyen işçi annesi, torunları için çocuğunun hakkının verilmesini istedi. Kadın, "Kaç senelerdir çocuklarım kepaze gibi rezillik gibi çekiyor. Borç içindeler, hepimiz borç içindeyiz. Ödememiz var, her şeyimiz borç. Çocuklarıma bez alacak paramız yok. İki tane torunum var. Çocuklara bez alacak, mama alacak para yok. Allah'ım artık o insana vicdan versin. Yıllardır insanların çektikleri yeter artık" diye konuştu.

"ÇOK MAĞDURUZ, TEZ ZAMANDA TAZMİNATLARIMIZI YATIRSIN"

Tüm işçilere destek olmak için geldiğini ifade eden madenci eşi de, "Hasta oğlum vardı. Hasta oğlumla beraber geldim, onu yataktan kaldırdım. Destek için geldim. Bu adam hem söz veriyor, sözünün arkasında olmuyor. Neden tazminatlarımızı yatırmıyor? Neden içeride kalan paralarımızı vermiyor? Herkes emeğinin karşılığını istiyor, fazlasını isteyen yok. Alın terimizi versin. Herkes burada durmaya hayran değil, şu sıcakta. Diyecek bir şey bulamıyorum. Çok mağduruz, tez zamanda tazminatlarımızı yatırsın" dedi.

Madenci çocuğu da babasının bir an önce hakkını almasını istediğini ifade ederek, "Zaten okulların açılmasına pek bir şey kalmadı. Ablam üniversiteye geçiyor, ben liseye geçiyorum. Kardeşim de ortaokula geçiyor. Ablamla ben ikimiz de yurtta kalacağız. Zaten yurdun parasını nasıl karşılayacağımızı bilmiyoruz, paramız yatmadığı sürece. Hem eğitimimizden mahrum bırakılıyoruz gibi bir şey oluyor hem de yaşantımıza zorluk katıyor bu durum. Ben babamın hakkını almasını istiyorum. Biz buraya hakkımızı almaya geldik, dilencilik yapmaya gelmedik" diye dert yandı.

Bir başka madenci çocuğu da, "Babamların hakkını vermelerini isterim, başka bir şey istemiyoruz zaten. Biz ondan sadaka değil, paramızı istiyoruz. Kendi paramızı" dedi.

Kaynak: ANKA

Madencilik, Ankara, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Madenciler Alacakları İçin Eylemde - Son Dakika

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