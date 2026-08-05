Cumhurbaşkanına suikast timinin firari ismi Burkay Karatepe itirafçı oldu - Son Dakika
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Cumhurbaşkanına suikast timinin firari ismi Burkay Karatepe itirafçı oldu

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15 Temmuz gecesi Cumhurbaşkanı Erdoğan’a yönelik suikast girişiminde yer alan ve yaklaşık 10 yıldır firari olarak aranan FETÖ’cü eski yüzbaşı Burkay Karatepe yakalanarak tutuklandı. Emniyetteki ifadesinde etkin pişmanlıktan yararlanmak istediğini belirten Karatepe, örgütle bağlantılarını ve 15 Temmuz gecesine ilişkin bildiklerini anlatacağını söyledi. Yıllardır firari olan Karatepe’nin itirafçı olmasıyla birlikte, dosyada dikkat çeken yeni ayrıntılar da ortaya çıktı.

15 Temmuz darbe girişimi sırasında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a yönelik suikast girişiminde yer aldığı belirtilen ve uzun süredir firari olarak aranan eski yüzbaşı Burkay Karatepe’nin yakalanmasının ardından verdiği ifade ortaya çıktı. 

Karatepe, ifadesinin başında etkin pişmanlık hükümlerinden faydalanmak istediğini belirterek, bildiği her şeyi anlatacağını ve kendisine yöneltilen soruları açıkça yanıtlayacağını söyledi.

Karatepe, ifadesinde etkin pişmanlık yasasının kendisine görevliler ve avukatı tarafından anlatıldığını, yasa kapsamını anladığını belirterek, “Etkin Pişmanlıktan faydalanmak istiyorum. Bildiklerimi anlatacağım. Bana sorulan tüm sorulara açıklıkla cevap vereceğim” dedi.

“AİLEMDE DOĞRUDAN FETÖ İLİŞKİSİ YOK”

Karatepe, ifadesinin ilk bölümünde ailesinin FETÖ ile doğrudan bir ilişkisi ve irtibatının bulunmadığını savundu.

Örgütle bağlantısının nasıl başladığına ilişkin anlatımında ise 2013 yılında evlenmek amacıyla “izdivaç abisi” olarak tanımladığı Hami isimli kişiyle tanıştığını söyledi. Karatepe, kendisini Hami ile tanıştıran kişinin ise Muhammet Baran olduğunu ifade etti.

Karatepe, örgüt içerisinde “hizmetten” bir kadınla evlenmek istediğini söylediğini, bunun üzerine kendisine adaylar gösterildiğini anlattı.

Cumhurbaşkanına suikast timinin firari ismi Burkay Karatepe itirafçı oldu

EVLİLİK SÜRECİNİ AYRINTILARIYLA ANLATTI

İlk adayla Ankara’da görüştüğünü belirten Karatepe, bu görüşmenin olumsuz sonuçlandığını söyledi. Daha sonra ikinci aday olarak, sonradan evlendiği kadınla görüştürüldüğünü anlattı.

Karatepe, bu görüşmeler sırasında Hami isimli kişinin süreci yönlendirdiğini ve kendisinden iki telefon hattı almasını istediğini ifade etti. Aldığı hatlardan birini evleneceği kişiye verdiğini, diğer hattın ise kendisinde kaldığını söyledi.

Karatepe ayrıca eski eşinin üniversite öğrencilerine “abla” olarak hizmet verdiğini ileri sürdü. 15 Temmuz sonrasında eski eşiyle herhangi bir iletişim kurmadığını belirten Karatepe, daha sonra boşanma davası açıldığını ve boşandıklarını anlattı.

BYLOCK VE BENZERİ UYGULAMALARI KULLANMADIĞINI SÖYLEDİ

Karatepe’ye ByLock, Eagle, KakaoTalk, Talkray ve Signal gibi iletişim programlarını kullanıp kullanmadığı da soruldu.

Karatepe bu soruya, söz konusu uygulamaların hiçbirini meslek hayatı boyunca veya sonrasında kullanmadığı yanıtını verdi.

Cumhurbaşkanına suikast timinin firari ismi Burkay Karatepe itirafçı oldu


FETULLAH GÜLEN İLE GÖRÜŞTÜ

İfadesinin en dikkat çeken bölümlerinden biri ise Karatepe’nin 2012 yılında Amerika Birleşik Devletleri’ne gönderildiği döneme ilişkin anlattıkları oldu.

Karatepe, Amerika’ya gitmeden önce kendisinden sorumlu olduğunu söylediği Muhammet Baran’ın, ABD’de irtibat kurması için kendisine bir kişinin telefon numarasını verdiğini belirtti.

Amerika’ya gittikten sonra bu kişiyle görüştüğünü anlatan Karatepe, daha sonra Pensilvanya’ya gitmesinin de Ankara’da bulunduğu sırada planlandığını söyledi.

Karatepe, Pensilvanya’da Fetullah Gülen’in kaldığı malikaneye götürüldüğünü ve burada Gülen ile yüz yüze görüştüğünü anlattı.

İfadesine göre kendisini Pensilvanya’ya götüren kişi, malikanenin bulunduğu araziye girmeden önce kıyafetlerini değiştirmesini, şapka ve gözlük takmasını istedi. Bunun güvenlik amacıyla yapıldığının söylendiğini aktaran Karatepe, daha sonra kendisine gösterilen odada geceyi geçirdiğini belirtti.

Ertesi gün Gülen ile görüştürüldüğünü anlatan Karatepe, görüşme öncesinde Cevdet Türkyolu isimli kişinin kendisini karşıladığını söyledi.

“ÖZEL BİR TALİMAT VERİLMEDİ"

Karatepe, Gülen ile yaptığı görüşmede kendisine nerede görev yaptığının ve evli olup olmadığının sorulduğunu belirtti.

Kendisine Özel Kuvvetlerde görev yaptığını söylediğini aktaran Karatepe, bekar olduğunu ifade etti. Gülen’in ardından kendisine dua okuduğunu ve görüşmenin yaklaşık 10-15 dakika sürdüğünü söyledi.

Karatepe, görüşme sırasında kendisine herhangi bir özel talimat verilmediğini savundu.

“TAKKE VE TESPİHLERİ TÜRKİYE’YE GETİRDİM”

Karatepe, görüşmenin ardından Cevdet Türkyolu tarafından kendisine 4-5 adet takke ve tespih verildiğini, bunların Gülen tarafından kullanılmış eşyalar olduğunun söylendiğini anlattı.

Türkiye’ye döndükten sonra bu eşyaların bir bölümünü Muhammet Baran, Hasan Hüseyin Altınsoy ve Ümit Burtaçoğlu isimli kişilere hediye ettiğini ifade etti.

Cumhurbaşkanına suikast timinin firari ismi Burkay Karatepe itirafçı oldu

"CUMHURBAŞKANI'NI ALACAĞIZ"

15 Temmuz günü Çiğli Askeri Hava Üssü'nde MAK ve SAT timleriyle birleştiklerini belirten Karatepe, Marmaris operasyonuna ilişkin şu detayları paylaştı: "Çiğli'de Şükrü Seymen ekibe 'Aramızda Hizmetten olmayan var mı?' diye sordu, kimseden olumsuz yanıt gelmedi. Ordunun yönetime el koyduğu ve görevimizin 'Cumhurbaşkanı'nı alıp emir verilen yere götürmek' olduğu açıkça söylendi."

16 Temmuz saat 03.00 sıralarında Marmaris'e indiklerini, konutun yerini yoldaki vatandaşlara ve bir taksiciye sorarak öğrendiklerini belirten Karatepe, yaklaşırken ateş açılması üzerine hedef gözetmeksizin karşılık verdiğini ifade etti. Konutta Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bulunmadığının anlaşılması üzerine koruma polislerinin darp edildiğini ve helikopterlerin inememesi üzerine araziye kaçtıklarını belirtti.

OTOSTOPLA İZMİR'E KAÇIŞ

Darbenin başarısız olduğunu anlayınca gruptan ayrıldığını belirten eski yüzbaşı, kamuflajlarını çıkarıp sivil kıyafetler edindiğini, bankamatikten para çekerek önce dolmuşla Muğla merkeze geçtiğini, ardından otogara girmeden yol üzerinden otostop çekerek bindiği bir kamyonetle İzmir Bornova'ya kadar kaçtığını detaylarıyla anlattı.

Recep Tayyip Erdoğan, 15 Temmuz, Gündem, Son Dakika

Son Dakika Suikast Cumhurbaşkanına suikast timinin firari ismi Burkay Karatepe itirafçı oldu - Son Dakika

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