Madenciler Ankara'ya Yürüyor
Madenciler Ankara'ya Yürüyor

01.06.2026 12:12
Bağımsız Maden İş Sendikası, işçi hakları için Ankara'ya çıkacaklarını duyurdu.

(ANKARA) - Bağımsız Maden İş Sendikası Örgütlenme Uzmanı Başaran Aksu, "Yolumuzu kesmeye çalışıyorlar ama biz bugün Ankara yoluna çıkacağız. İşçinin hakkını IBAN'larda görmeden kimse bu yoldan geri dönmeyecek. Eğer IBAN'a parayı yatırma kudretleri yoksa, bize 'yasak' diye karşımıza çıkmasınlar" dedi.

Bağımsız Maden İş Sendikası'nın resmi sosyal medya hesabından "Beypazarı Atatürk Parkı'ndan sesleniyoruz!" başlığı ile Sendika Örgütlenme Uzmanı Başaran Aksu'nun açıklaması paylaşıldı. Aksu, şu ifadeleri kullandı:

"Biz bugüne kadar hep açık dövüştük. Ne yapacaksak öncesinde söyledik. Gizli saklı bir iş yapmadık. Her şey Türkiye halkının ve kamuoyunun gözleri önünde oldu. 150 madenciye Enerji Bakanlığı'nın önünde sabaha kadar işkence yapıldı. Madenciler hala devletten özür bekliyor. Üç bakanlığın nezaretinde, patronun ve holding CEO'sunun da bulunduğu toplantıda, tüm taleplerin kabul edileceği ve ödemelerin yapılacağı sözü verildi. Buradan üç kez otobüsler iptal edildi."

Şoförler emniyet tarafından 'ceza vereceğiz' diye tehdit edildi. Yolumuzu kesmeye çalışıyorlar ama biz bugün Ankara yoluna çıkacağız. İşçinin hakkını IBAN'larda görmeden kimse bu yoldan geri dönmeyecek. Eğer IBAN'a parayı yatırma kudretleri yoksa, bize 'yasak' diye karşımıza çıkmasınlar. Yurttaşlar olarak seyahat etme özgürlüğümüzü kullanacağız. Kendi araçlarımızla Ankara'ya doğru gideceğiz. Biz kazanacağız, mutlaka biz kazanacağız!"

Kaynak: ANKA

