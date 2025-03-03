Madenciler Yeraltına Kapandı

Güncel

(ANKARA) - Ankara'nın Nallıhan ilçesinde bulunan Çayırhan Termik Santrali ve Maden Ocağı'nın özelleştirilmesine karşı madencilerin kendilerini yeraltına kapatmasının ikinci gününde basın açıklaması yapan Maden İş Genel Başkanı Nurettin Akçul, "Son defa uyarıyoruz. Bu Çayırhan sevdasından vazgeçin. Bu ihaleyi yapmayın, vazgeçin. Bizi mağdur etmeyin. Düzenimizi bozmayın" çağrısında bulundu.

Ankara'nın Nallıhan ilçesinde bulunan Çayırhan Termik Santrali ve Maden Ocağı'nın özelleştirilmesine karşı 4 Mart'ta yapılacak ihale öncesi 50 işçi kendilerini madene kapattı.

Madene kapatmanın ikinci gününde, maden önünde basın açıklaması yapıldı. Türkiye Maden İş Genel Başkanı Nurettin Akçul'un açıklaması şöyle:

"4 gün önce sesimizi duymadılar dedik, yollara düştük, sesimizi duymadılar. Oturma eylemi yaptık, sesimizi duyuramadık. Yürüyüş yaptık, buradan Ankara'ya kadar, orada basın açıklaması yaptık, yine sesimizi duymadılar. En son yeraltına kapanmaktan başka şansımız kalmadı. Yeraltından sesimiz daha iyi duyuluyor gibi geldi ondan yeniden kapatalım dedik. Amacımız provokasyona gelmek değil, amacımız bu insanları, aileleri karamsarlıktan kurtarmak. Yarından sonrayı kimse göremiyor. Biz burada bostan korkuluğu değiliz. Biz onları temsil ediyoruz, abileriyiz aynı zamanda yöneticileriyiz.

"Bizi oyalamaya çalışıyorlar"

Bir çocuğunun babasıyla çalıştık, şimdi de kendileriyle. Onlar benim evlatlarım. Onlar nerede olursa ben de orada olacağım. Ben bunlar için kendimi feda etmeye zaten karar vermiştim. Olumlu bir cevap dönüşü olmadı. Olumlu bir cevap da yok. Aracılar vasıtasıyla görüşmelerimiz oldu. En son Cumhurbaşkan Yardımcısı Cevdet Yılmaz ile görüştük. İrfan Başkanım ile beraber gittik. Kendimizi anlattık, bizi samimiyetle dinledi ve 'Ben ilgili bakanlarla görüşeceğim, sorunu çözüme kavuşturacağıma inanıyorum' dedi. Oradan henüz bir dönüş olmadı. Geldik bugüne. Yarın son teklif verme günü. Ne olacağı belli değil. Bizim amacımız satışın kökten iptalidir. Şu anda herhangi bir güvencemiz yok. 2050 sayısı bir güvence değil. Burası zaten bu sayının altında çalıştırılamaz. Bizi böyle oyalamaya çalışıyorlar.

"Bizi mağdur etmeyin. Düzenimizi bozmayın"

Bir öncelik tanımışlar güya. Diyorlar ki 'Alıcı firma buradaki arkadaşlarla çalışmayı tercih eder. Zaten sizlerle çalışmaya öncelik verir.' Ama işine gelmeyenlerle yollarını ayıracak. Devri hiç düşünemiyoruz. Devrin olmaması gerekiyor. Yöre halkı, aileler, çalışanlar düzeninden memnun. Biz halimizden memnunuz. Düzenimizin bozulmasını istemiyoruz. Biz bu halimizle taşeron da olsa 700 bine yakın çalışanına kadro verildi, 65 bin kişiye verilmedi, bunların içinde satralde çalışan arkadaşlarım da var. Eğer KİT'ler kapsama alınsaydı bu sorunu yaşamayacaktık. Bizimki ayrı bir durumdu. Biz zaten yarı yarıya kamudayız şu anda. Bazen bunu da eleştiriyorlar 'zaten özel sektör' diye. Neresi özel sektör? Eğer bu özel sektör ise biz özel sektörde çalışmaya razıyız. Biz bu halimizden memnunuz. Bizim düzenimizi bozanlar şunu bilsinler ki elimiz onların iki dünyada da yakalarında olacaktır. Onların sonlarını da iyi görmüyorum. Bu insafsızca devri, vicdani ve insani görmüyorum. Son defa uyarıyoruz. Bu Çayırhan sevdasından vazgeçin. Bu ihaleyi yapmayın, vazgeçin. Bizi mağdur etmeyin. Düzenimizi bozmayın."