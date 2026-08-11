Madencilerden Eylem: Polis Ablukasında Bekliyorlar

(ANKARA) - Elazığ Eti Gümüş Madeni'nde çalışan Bağımsız Maden-İş üyesi işçiler, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı'na yürümek isterken Milli Kütüphane çıkışında polis ablukasına alındı. Bağımsız Maden-İş Genel Başkanı Gökay Çakır, TİP Genel Başkanı Erkan Baş ve Yeni Yol Partili Ümit Özlale'nin de destek verdiği madenciler, Milli Kütüphane önünde bekliyor.

Bağımsız Maden-İş Sendikası üyesi Yıldızlar SSS Holding'e bağlı Elazığ Eti Gümüş madencilerinin haklarını alma talebiyle başlattıkları eylem sürüyor. Kendilerine verilen garantörlük sözünün yerine getirilmesi için Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı'na yürümek isteyen madenciler polis engeli ile karşı karşıya kaldı. Bağımsız Maden-İş Genel Başkanı Gökay Çakır, gözaltındaki madencilere su ve yemek verilmediğini belirterek, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ve İçişleri Bakanlığı'ndan işçilerin 5-7 aylık maaşları ile geriye dönük özlük haklarının ödenmesini talep etti. Elazığ Maden ve Doruk Maden işçilerinin mağduriyetlerinin daha önce de bakanlıklara iletildiğini, müfettiş incelemeleri sonucunda 536 işçinin tazminat ve diğer haklarının doğduğunu ancak verilen sözlerin henüz yerine getirilmediğini ifade etti. Patronla görüşmek istemediklerini vurgulayan Çakır, şunları söyledi:

"Bizim muhataplarımız Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ve İçişleri Bakanlığı'dır. Çünkü onlar bize söz vermişti, onlar kefil olmuştu. Ama hiçbir şekilde bu patron o sözlerini yerine getirmedi. Bu saatten sonra bir an önce bakanların el atması, Cumhurbaşkanımızın el atması lazım. Bu olay bugün bitse, bu hakları bu işçilere de biz haftaya yine geleceğiz. Çünkü Türkiye'nin dört bir yanındaki bütün işçilerin bu patrondan alamadığı hakları var. İşçilerin haklarını ödemediği sürece serveti daha çok kar elde ediyor. 3 bin ruhsatı vardı, 180'e indirdiler. 180'i de iptal edebilirsiniz.

"İŞÇİLER BIKMIŞ, USANMIŞ, BIÇAK KEMİĞE DAYANMIŞ"

Biraz önce vekilimiz Ümit Bey aradı, 'Ben makamıma geldiğimde görüşürüz. Sendikadan bir heyetle görüşürüz. İşçilerden bir heyetle görüşürüz' dediler. Biz görüşme beklerken polisler işçileri ablukaya aldılar. 'Gözaltı yapacağız. Sizi burada bekletemeyiz' dediler. Biz nerede bekleyeceğiz? Biz hakkımızı nerede arayacağız? Biz buradan gitmeyeceğiz. Gözaltı olursa da gözaltı olsun. Çünkü işçiler bıkmış, usanmış, bıçak kemiğe dayanmış. Çünkü işçilerin aileleri, çocukları var. Çünkü işçiler haklı mücadelesini burada vermek istiyor. Biz parklarda yatmayı istemiyoruz. Türkiye halkı kazansın diye biz bu mücadeleleri yapacağız. Çünkü işçilerimiz haklıdır. Bu patron haklı değildir. Biz olumlu yaklaşmaya çalışıyoruz. Bu sorunu bir an önce gidermelerini istiyoruz."