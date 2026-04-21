Madencilere Destek Ziyareti

(ANKARA) - EMEP Genel Başkan Yardımcısı Sevda Karaca ile DEM Parti Urfa Milletvekili Ferit Şenyaşar, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı önünde eylemlerini sürdüren Doruk Madencilik işçilerini ziyaret ederek eylemlerine destek verdi.

EMEP Genel Başkan Yardımcısı ve Gaziantep Milletvekili Sevda Karaca, işçilerin bulunduğu alana gelerek dayanışma gösterdi. Bağımsız Maden İş, Karaca'ya desteği dolayısıyla teşekkür etti.

Bağımsız Maden İş Sendikasının sosyal medya hesabından yapılan açıklamada ayrıca DEM Parti Urfa Milletvekili Ferit Şenyaşar'ın da işçilere Ankara'ya geldikleri ilk andan itibaren destek verdiği belirtildi. Sendika, Şenyaşar'ın dayanışmasını madencilerden esirgemediğini ifade ederek teşekkür mesajı yayımladı.