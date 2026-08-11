Madencilerin Bakanlık Yürüyüşü Engellendi - Son Dakika
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Madencilerin Bakanlık Yürüyüşü Engellendi

Madencilerin Bakanlık Yürüyüşü Engellendi
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Elazığ'daki madenciler hakları için Bakanlık'a yürümek istedi, polis engelledi, gözaltına alındılar.

(ANKARA) - Elazığ Eti Gümüş Madeni'nde çalışan Bağımsız Maden-İş Sendikası üyesi işçiler, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı'na yürümelerine izin verilmedi. Yaklaşık 5 saat süren bekleyişin ardından işçiler gözaltına alındı.

Yıldızlar SSS Holding'e bağlı Elazığ Eti Gümüş'te çalışan Bağımsız Maden-İş Sendikası üyesi madencilerinin haklarını alma talebiyle başlattıkları eylem sürüyor.

Kendilerine verilen garantörlük sözünün yerine getirilmesi talebiyle Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı'na yürümek isteyen madenciler, Milli Kütüphane Metro İstasyonu çıkışında polis tarafından durduruldu.

Bakanlığa yürümesine izin verilmeyen madenciler yaklaşık 5 saat süren polis ablukasının ardından gözaltına alındı.

Kaynak: ANKA

Elazığ, Güncel, Polis, Son Dakika

Son Dakika Güncel Madencilerin Bakanlık Yürüyüşü Engellendi - Son Dakika

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