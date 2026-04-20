Madencilerin Yürüyüşüne Polis Müdahalesi

Haber: Berfin BAYIR Kamera: Dursun ALKAYA

(ANKARA) - Doruk Madencilik işçilerinin alacaklarının ödenmesi talebiyle başlattığı Ankara yürüyüşü 9. gününde polis engeliyle karşılaştı. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı'na yürümek isteyen madencilere polis izin vermedi. İşçilere, biber gazıyla müdahale edildi, Bağımsız Maden-İş Genel Başkanı Gökay Çakır, sendikanın örgütlenme uzmanı Başaran Aksu ile bazı işçiler gözaltına alındı.

Eskişehir'de faaliyet gösteren Doruk Madencilik'te çalışan Bağımsız Maden İş Sendikası üyesi işçiler, ücret ve tazminatlarının ödenmesi talebiyle başlattıkları yürüyüş kapsamında geceyi Ümitköy'de geçirdi.

Taleplerini dile getirmek için 180 kilometre yol kateden işçiler, yürüyüşlerinin 9. gününde, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı'na gitmek istedi.

Ümitköy'den sabah erken saatlerde harekete geçen madenciler, Eskişehir yolu üzerinde ilerledi. Madenciler, Dumlupınar Bulvarı kavşağına yaklaştıkları sırada polis tarafından engellendi. Güvenlik güçleri, yürüyüşe devam etmek isteyen madencilere biber gazıyla müdahale etti. Bu sırada, Bağımsız Maden-İş Genel Başkanı Gökay Çakır, sendikanın örgütlenme uzmanı Başaran Aksu ile bazı işçiler gözaltına alındı.

Çevik kuvvet ekiplerinin engellediği madencilerin, Eskişehir yolu Dumlupınar Bulvarı kavşağı yakınlarındaki bekleyişi sürüyor.

"Emeğimizi, ekmeğimizi istiyoruz" sloganıyla 9 gündür yürüyen madenciler, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı'na, ardından Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'na yürümek istiyor."