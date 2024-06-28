Madımak Katliamı Belgeseli İstanbul'da Gösterime Girecek

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(İSTANBUL)- Türkiye'nin siyasal ve toplumsal tarihinde derin bir kırılma yaratan Madımak Katliamı, çok kapsamlı hazırlanan belgesel filmi "Çok Kötü Bir Şey Oldu - Madımak Katliamı ve Ötesi Üzerine Bir Film", özel bir programla İstanbullu izleyiciyle buluşuyor.

Yönetmen Ümit Kıvanç'ın imzasını taşıyan ve Avrupa Alevi Birlikleri Konfederasyonu'nun yapımcılığını üstlendiği belgeselin İstanbul'daki ilk gösterimi, 29 Haziran Cumartesi saat 15.30'da İBB Cemal Reşit Rey Konser Salonu'nda yapılacak.

Belgesel, Madımak Katliamı'nı ele alan en kapsamlı görsel çalışma olmanın yanı sıra, Alevi toplumunun uğradığı baskılar, eşitsizlikler, ayrımcı politikalar, pogromlar ve katliamlar karşısında verdiği mücadeleyi de gözler önüne seriyor. Sadece Madımak Oteli'ndeki yangın anını değil, öncesindeki süreci ve sonrasını da bilinmeyen ayrıntılarıyla işleyen belgesel, Alevilerin yaşadığı baskının kökenlerini ve eşit yurttaşlık mücadelesinin güçlenen köklerini sosyal, siyasal ve tarihsel boyutlarıyla ele alıyor. Toplam 4 saat süren ve iki bölümden oluşan belgeselin müzikleri Erdal Erzincan'a ait.

Tarih ve Yer:

29 Haziran 2024, Cumartesi

İBB Cemal Reşit Rey Konser Salonu, İstanbul

Saat: 13.00 - 15.30

Program:

13.00: Program, Sanal Müze'nin anlatıldığı 50 dakikalık animasyon film "Unutulmayan/Evergreen" ile başlayacak. Bu film, 33 canın anılarını ve düşlerini sonsuzluğa taşıyan bir web anıtı olarak hazırlanmış.

14.00: Projenin bugüne kadar hayata geçirilen bölümleri, yönetmenler ve koordinatörler tarafından interaktif bir sunumla aktarılacak.

15.30: Yönetmen Ümit Kıvanç'ın imzasını taşıyan "Çok Kötü Bir Şey Oldu" - Madımak Katliamı ve Ötesi Üzerine Bir Film'in İstanbul özel gösterimi gerçekleştirilecek.

Madımak Katliamı Hafıza Merkezi, hakikatlerin toplumsal hafızada yer edinmesi, dünyaca tanınması ve gelecek kuşaklara aktarılması için inşa edildi. Hafıza Merkezi'nde Dijital Kütüphane, Sanal Müze, Belgesel, Web Belgesel, Sözlü Tarih Görüşmeleri ve Röportajlar gibi pek çok bileşen bulunuyor.