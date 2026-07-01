Madımak Katliamı'nın 33. Yılı

(ANKARA)- CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, "Madımak, yalnızca Sivas'ta yitirdiğimiz canların değil; bu ülkenin vicdanında açılan derin bir yaranın adıdır" dedi.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Madımak Katliamı'nın 33. yılında sosyal medya hesabından anma mesajı yayımladı. Kılıçdaroğlu, şu ifadeleri kullandı:

"Madımak, yalnızca Sivas'ta yitirdiğimiz canların değil; bu ülkenin vicdanında açılan derin bir yaranın adıdır."

2 Temmuz 1993'te aramızdan koparılan aydınlarımızı, sanatçılarımızı ve yurttaşlarımızı saygı ve özlemle anıyoruz. Bu acı bize; eşit yurttaşlığın, laikliğin, birlikte yaşama iradesinin ve toplumsal barışın ne kadar değerli olduğunu bir kez daha hatırlatıyor.

Onların anısı, daha demokratik ve daha adil bir Türkiye mücadelesinde yaşamaya devam edecek."