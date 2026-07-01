Madımak Katliamı'nın 33. Yılı Anıldı

(ANKARA) - DEM Parti Eş Genel Başkanı Tuncer Bakırhan, Madımak Katliamı'nın 33'üncü yılı nedeniyle Alevilerin Sesi Dergisi'nde bir yazı kaleme aldı. Madımak Hafıza Merkezi ve Sanal Müze çalışmasının önemine değinen Bakırhan, "Madımak'ta hakikati açığa çıkaran bu hafıza ve sanal müze modelini, tıpkı onun gibi karanlıkta bırakılmak istenen tüm insanlığa karşı suçlar için de hayata geçirmeliyiz. Hakikati unutturulmak istenen tüm katliamlar, faili meçhullerin ve hafıza kırımlarının da akılda kalması, yaşatılması ve hesabının sorulması için benzeri çalışmaların faydalı olacağını düşünüyorum" ifadelerini kullandı.

DEM Parti Eş Genel Başkanı Tuncer Bakırhan, Madımak Katliamı'nın 33'üncü yılı nedeniyle Alevilerin Sesi Dergisi'nde bir yazı kaleme aldı. Bakırhan, yazıda Madımak Hafıza Merkezi ve Sanal Müze çalışmasının önemine değinerek, benzer çalışmaların yaygınlaştırılması gerektiğini söyledi.

Katliamda yaşamını yitirenleri anarak yazıya başlayan Bakırhan, "Madımak sadece geçmişte yaşanmış bir katliam değildir. Madımak, yüzleşilmediği sürece bugüne taşınan bir toplumsal yara; adalet sağlanmadığı sürece geleceği de etkileyen bir hafıza meselesidir" dedi.

"BENZER ÇALIŞMALAR FAYDALI OLACAK"

Madımak Hafıza Merkezi ve Sanal Müze çalışmasını son derece kıymetli ve tarihsel bir çalışma olarak gördüğünü belirten Bakırhan, İstanbul'da gerçekleştirilen lansmanda izlediği belgeselin kendisinde derin izler bıraktığını söyledi. Bakırhan, "Hatta keşke Roboski için de benzeri bir çalışma olsa çok iyi olurdu diye aklımdan geçirdim. Çünkü coğrafyamız bir katliamlar tarihidir. Madımak'ta hakikati açığa çıkaran bu hafıza ve sanal müze modelini, tıpkı onun gibi karanlıkta bırakılmak istenen tüm insanlığa karşı suçlar için de hayata geçirmeliyiz. Hakikati unutturulmak istenen tüm katliamlar, faili meçhullerin ve hafıza kırımlarının da akılda kalması, yaşatılması ve hesabının sorulması için benzeri çalışmaların faydalı olacağını düşünüyorum" ifadelerini kullandı.

"UNUTULAN HER HAKİKAT TEKRARLANMA RİSKİ TAŞIR"

Türkiye'nin en büyük sorunlarından birinin hakikatle yüzleşememek olduğunu vurgulayan Bakırhan, yazıda şunları kaydetti:

"Oysa toplumsal barışın ve demokratik toplum olabilmenin en önemli yolu bu hakikatlerle yüzleşmeden geçmektedir. Madımak Hafıza Merkezi tam da bu nedenle önemlidir. Çünkü burada sadece bir katliam anlatılmıyor; aynı zamanda unutmaya karşı direniliyor. Hafıza korunuyor. Tanıklıklar kayıt altına alınıyor. Yeni kuşakların hakikate ulaşabilmesinin yolları açılıyor."

Bugün Madımak'ı yaşamamış gençler, bu çalışma sayesinde katliamın nasıl gerçekleştiğini, kimlerin hedef alındığını, hangi nefret ikliminin bu suçu mümkün kıldığını görebiliyor. Hakikat geniş toplum kesimlerine ulaşabiliyor. İşte hafıza merkezlerinin en önemli işlevi budur. Çünkü unutulan her hakikat, bir kez daha tekrarlanma riski taşır. Hatırlanan ve yüzleşilen hakikat ise demokratik bir geleceğin temelini oluşturur. Bu nedenle Madımak Hafıza Merkezi'nin ortaya koyduğu deneyimin çoğaltılması gerektiğine inanıyorum.

Madımak Hafıza Merkezi'nin açılmasıyla birlikte katliamın tanıklıkları daha görünür hale geldi. Yeni kuşakların erişebileceği güçlü bir hafıza alanı oluşturuldu. Unutturulmak istenen gerçekler yeniden kamusal alana taşındı. Bu çalışma, 33 canımızın isimlerinin, hikayelerinin ve mücadelelerinin yaşatılmasına önemli katkılar sundu. Madımak'ta yitirdiğimiz canlarımızı anmanın en doğru yolu da budur. Bugün bir kez daha Madımak'ta yitirdiğimiz canlarımızı saygıyla anıyorum."