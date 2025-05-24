Madrid'de Gazze Temas Grubu Toplantısı - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Madrid'de Gazze Temas Grubu Toplantısı

24.05.2025 10:14
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Dışişleri Bakan Yardımcısı Yılmaz, Madrid'deki İİT-AL toplantısına katılacak.

(ANKARA) - Dışişleri Bakan Yardımcısı Nuh Yılmaz, yarın Madrid'de düzenlenecek olan İslam İşbirliği Teşkilatı-Arap Ligi (İİT-AL) Gazze Temas Grubu üyeleri ve Filistin'i tanıyan İspanya, İrlanda, Norveç ve Slovenya'nın bulunacağı toplantıya katılacak.

Dışişleri Bakan Yardımcısı Yılmaz, yarın İspanya'nın başkenti Madrid'de düzenlenecek İİT-AL Temas Grubu üyeleri ve Filistin'i tanıyan İspanya, İrlanda, Norveç ve Slovenya'nın yer alacağı toplantıya katılacak. Üst düzey Bakanlık yetkilisinden edinilen bilgiye göre, genişletilmiş formatta düzenlenmesi planlanan toplantıya, Filistin'de iki devletli çözümü destekleyen çok sayıda ülke davet edildi. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, 13 Eylül 2024 tarihinde Madrid'deki ilk toplantıya katılmıştı. İlk toplantıya ev sahibi İspanya ile birlikte Norveç, İrlanda ve Slovenya'nın yanı sıra, İİT-AL Gazze Temas Grubu üyesi ülkeler ( Türkiye, Katar, Suudi Arabistan, Ürdün, Mısır, Filistin, Nijerya) ile AB, Arap Ligi ve İslam İşbirliği Teşkilatı temsilcileri katılmıştı.

Avrupa nezdinde İsrail-Filistin meselesinde iki devletli çözümü hayata geçirme konusunda çaba gösteren grup, bu doğrultuda Filistin Devleti'nin uluslararası alanda tanınmasının teşvik edilmesini, barış sürecinin canlandırılmasını ve nihayetinde iki devletli çözümün sağlanmasını amaçlıyor. Temas Grubu, 2024 BM Genel Kurulu çalışmaları sırasında kabul edilen ve iki devletli çözümü hayata geçirmeyi hedefleyen Küresel İttifak girişimine de öncülük etmişti.

Kaynak: ANKA

Uluslararası İlişkiler, Dış Politika, Nuh Yılmaz, Orta Doğu, Diplomasi, Politika, Filistin, İspanya, Madrid, Güncel, Dünya, Gazze, Son Dakika

Son Dakika Güncel Madrid'de Gazze Temas Grubu Toplantısı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
ABD basını: Trump, Güney Kore’deki askerlerini geri çekmeyi planlıyor ABD basını: Trump, Güney Kore'deki askerlerini geri çekmeyi planlıyor
20 gün önce anket yapıldı İşte Erdoğan’ın “Aşkım“ dediği İstanbul’da son durum 20 gün önce anket yapıldı! İşte Erdoğan'ın "Aşkım" dediği İstanbul'da son durum
Settar Tanrıöğen isyan etti: Para bitmek üzere Settar Tanrıöğen isyan etti: Para bitmek üzere
320 milyon dolar serveti olan yıldız, 40 dolarlık terlikle görüntülendi 320 milyon dolar serveti olan yıldız, 40 dolarlık terlikle görüntülendi
“Kız arkadaşım ex oldu“ deyip kaçtı, 11 suç kaydı ortaya çıktı "Kız arkadaşım ex oldu" deyip kaçtı, 11 suç kaydı ortaya çıktı
Aleyna Çakır Davasında Keşif Talebi Reddedildi Aleyna Çakır Davasında Keşif Talebi Reddedildi
Prens William, Kate’e yönelik iltifata küstahça bir cevap verdi Prens William, Kate'e yönelik iltifata küstahça bir cevap verdi
Uzak Şehir dizi ekibine büyük şok: Artık ilçemizde istemiyoruz Uzak Şehir dizi ekibine büyük şok: Artık ilçemizde istemiyoruz
Takımı küme düştü Kendi Süper Lig’de kaldı Takımı küme düştü! Kendi Süper Lig'de kaldı
Avustralya’daki sel felaketinde ölü sayısı 4’e yükseldi Avustralya'daki sel felaketinde ölü sayısı 4'e yükseldi
Ünlü bankadan faiz yorumu: Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası sürpriz yapabilir Ünlü bankadan faiz yorumu: Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası sürpriz yapabilir

09:14
İnternet alışverişinde yeni dönem İki önemli değişiklik yapıldı
İnternet alışverişinde yeni dönem! İki önemli değişiklik yapıldı
08:50
Yeşilçam oyuncusunun ölümünde yeni detay Görgü tanığı cinayet anını anlattı
Yeşilçam oyuncusunun ölümünde yeni detay! Görgü tanığı cinayet anını anlattı
08:48
Gözlerden uzak yaşayan Abdullah Gül, gezide ortaya çıktı
Gözlerden uzak yaşayan Abdullah Gül, gezide ortaya çıktı
07:23
PKK’nın fesih kararını tanımadılar: Silahlı mücadeleyi sürdüreceğiz
PKK'nın fesih kararını tanımadılar: Silahlı mücadeleyi sürdüreceğiz
13:54
Ankara’da taksi ücretleri zamlandı Yeni tarife cep yakacak
Ankara'da taksi ücretleri zamlandı! Yeni tarife cep yakacak
13:22
Vergi rekortmeni şirket konkordato ilan etti
Vergi rekortmeni şirket konkordato ilan etti
13:15
Hande Erçel’den ayrılık iddialarına fotoğraflı yanıt
Hande Erçel'den ayrılık iddialarına fotoğraflı yanıt
13:01
Kanalizasyon çalışmasında 1 işçi göçük altında kaldı
Kanalizasyon çalışmasında 1 işçi göçük altında kaldı
12:52
Trump: Rusya ve Ukrayna arasında en büyük savaş esiri takası tamamlandı
Trump: Rusya ve Ukrayna arasında en büyük savaş esiri takası tamamlandı
12:44
Eyüpspor maçında taraftara hareket çeken En Nesyri, kararını verdi
Eyüpspor maçında taraftara hareket çeken En Nesyri, kararını verdi
12:37
Röportaj verdiği sırada çatışma çıktı
Röportaj verdiği sırada çatışma çıktı
12:12
Yeşilçam oyuncusu sosyal medyadan tanıştığı kadın tarafından öldürüldü İlk ifade ortaya çıktı
Yeşilçam oyuncusu sosyal medyadan tanıştığı kadın tarafından öldürüldü! İlk ifade ortaya çıktı
12:08
DEM Partili Hatimoğulları şart koştu: Demokratik topluma giden yol buradan geçer
DEM Partili Hatimoğulları şart koştu: Demokratik topluma giden yol buradan geçer
12:02
Ünlü bankadan faiz yorumu: Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası sürpriz yapabilir
Ünlü bankadan faiz yorumu: Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası sürpriz yapabilir
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 24.05.2025 10:30:19. #7.11#
SON DAKİKA: Madrid'de Gazze Temas Grubu Toplantısı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.