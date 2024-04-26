Madrid'de turistlere izinsiz ev kiralayanlara yüksek para cezası - Son Dakika
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Madrid'de turistlere izinsiz ev kiralayanlara yüksek para cezası

Madrid\'de turistlere izinsiz ev kiralayanlara yüksek para cezası

Madrid Belediyesi, turistlere izinsiz ev kiralayanlara verilen para cezasını 3 binden 100 bin avroya çıkardı. Turistik kiralık evlerin artması ülkedeki konut sorununu büyütüyor ve vergilendirilmemiş gelirleri artırıyor. Madrid Belediye Başkanı, kaçak turistik kiralık evleri engellemek için önlemler açıkladı. Madrid'de her 3 evden 1'i turistik amaçlı olarak kiraya veriliyor ve sadece 277 ev lisanslı olarak faaliyet gösteriyor.

26.04.2024 14:53
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İspanya'nın başkenti Madrid'de belediyenin aldığı kararla turistlere izinsiz ev kiralayanlara yönelik en yüksek para cezası 3 binden 100 bin avroya çıkartıldı.

İspanya'nın büyük ve turistik şehirlerinde son yıllarda çığ gibi artan turistlere günlük kiralanan evler, ülkedeki konut sorununu daha da büyütürken, vergilendirilmemiş gelirlerin artmasına neden oldu.

Madrid Belediye Başkanı Jose Luis Martinez Almeida, kentteki kaçak turistik kiralık evleri engellemek ve konaklama piyasasını kontrol altına almak için bir dizi önlem paketi açıkladı.

Kent merkezinde turistik amaçlı kullanılan kiralık evlere yeni lisans verilmesinin durdurulduğunu kaydeden Almeida, şimdiye kadar 1000 ile 3 bin avro arasında olan turistlere izinsiz ev kiralayanlara verilen para cezasını, 30 bin ile 100 bin avro aralığına çıkardıklarını duyurdu.

Almeida, "Yasa dışı bir faaliyeti sürdürmenin bundan sonra telafisi olmayacak. Yasa dışı turistik kullanıma yönelik evlerin takibini yapabilmek için müfettişlerin sayısı yüzde 15 artırılacak ve kullanıcıların yasal olup olmadığını bilmesi için turistik evlerin tam adresleri yayımlanacak." ifadesini kullandı.

27 bin turistik amaçlı kullanılan evin sadece 277'si lisanslı

Verilen bilgilerde Madrid kent merkezinde her 3 evden 1'inin turistik amaçlı olarak kiraya verildiği, tespit edilen 27 bin turistik amaçlı kullanılan evin sadece 277'sinin belediyeden lisanslı olarak faaliyet gösterdiği aktarıldı.

Açıklanan önlemlerin, 2025'in ilk yarısında nihai halini alıp kabul edilmesi beklenen "Konut Genel Plan Değişikliği" yönetmeliğine göre tekrardan şekilleneceği bildirildi.

Bölge halkı, turistlere günlük ev kiralamaya yeni düzenleme getirilmesini istiyor

Geçen yıl yaklaşık 7 milyon 850 bin turistin ziyaret ettiği Madrid'de turistik konaklamalarda sunulan toplam yatak sayısının 158 bin 756 olduğu belirtiliyor.

Turistlere yönelik günlük ev kiralamak oldukça kazançlı ve son yıllarda çok sık kullanılan bir yöntem olurken, Madrid dışında Barselona, Sevilla, Balear ve Kanarya Adaları gibi turistik yerlerde bu tür konaklamalar bölge halkı için sorun olmaya başladı.

Kanarya Adaları'nda geçen hafta düzenlenen ve rekor katılımın olduğu gösterilerde, bölge halkı, yeni konaklama merkezleri yapılmamasını, turistlere günlük ev kiralamaya yeni bir düzenleme getirilmesini, yabancılara ev satışının sınırlandırılmasını ve turistlere çevre vergisi getirilmesini istemişti.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Madrid'de turistlere izinsiz ev kiralayanlara yüksek para cezası - Son Dakika

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