Madrid Hayvanat Bahçesi'ne Dev Panda Geldi

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MADRİD, 1 Mayıs (Xinhua) -- İspanya'nın başkenti Madrid'de dev panda Zhu Yu'nun bulunduğu taşıma kafesini kontrol eden görevliler, 29 Nisan 2024.

İspanya'nın başkenti Madrid'de yer alan Madrid Hayvanat Bahçesi'nden Salı günü yapılan açıklamaya göre, Çin'den direkt uçuşla İspanya'ya gelen dev panda çifti önümüzdeki birkaç yıl boyunca hayvanat bahçesinde tutulacak.

Madrid Hayvanat Bahçesi ve Akvaryumu, Jin Xi ve Zhu Yu adlı panda çiftinin Çin'in güneybatısındaki Sichuan eyaletinin Chengdu kentinden özel bir uçuşla Pazartesi günü Adolfo Suarez Madrid-Barajas Uluslararası Havalimanı kargo terminaline indiğini bildirdi. (Fotoğraf: Madrid Hayvanat Bahçesi ve Akvaryumu/Xinhua aracılığıyla)