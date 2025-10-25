Maduro'dan ABD'ye Savaş İddiası - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Güncel

Maduro'dan ABD'ye Savaş İddiası

Maduro\'dan ABD\'ye Savaş İddiası
25.10.2025 06:16
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Maduro, ABD'nin Karayipler'deki askeri hareketlerini yeni bir savaş hazırlığı olarak değerlendirdi.

Başkent Caracas'ta düzenlenen bir etkinlikte konuşan Maduro, ABD'nin Karayipler'de askeri yığınak yaparak Venezuela'ya karşı uydurulmuş bir savaş hazırlığında olduğunu savundu.

Maduro, "Yeni sonsuz bir savaş icat ediyorlar. Bir daha asla savaşa karışmayacaklarına söz vermişlerdi ama şimdi bizlerin engelleyebileceği yeni bir savaş uyduruyorlar. ABD halkı bunu biliyor, onlara sormak gerekir. Acaba Vietnam'daki gibi başka bir savaş mı istiyorlar? ABD halkı gerçekten Kolombiya, Venezuela ve tüm Karayip halklarına karşı bir savaşı destekliyor mu?" diye konuştu.

Venezuela topraklarının koka yaprağı üretiminden arınmış bir ülke olduğunu ifade eden Maduro, ABD'nin ülkesini "abartılı, kaba ve tamamen asılsız" suçlamalarla hedef aldığını söyledi.

"ASKERİ YIĞINAK, HER GEÇEN GÜN VENEZUELA KIYILARINA BİRAZ DAHA YAKLAŞIYOR"

Venezuela Savunma Bakanı Vladimir Padrino Lopez, devlet televizyonu VTV'ye yaptığı açıklamada, ABD'nin yaklaşmakta olan tehlikesi karşısında hazırlıklarını sürdürdüklerini bildirdi.

Venezuela'nın her karış toprağını "sarsılmaz bir kararlılıkla" savunacaklarını belirten Lopez, şunları kaydetti:

"Yüz yılı aşkın süredir karşı karşıya kaldığımız en büyük tehditle mücadele ediyoruz. ABD'nin hava ve deniz kuvvetlerinin oluşturduğu askeri yığınak, her geçen gün Venezuela kıyılarına biraz daha yaklaşıyor. Her gün hazırlıklarımızı sürdürüyoruz. Buradayız, korkmadan, yılmadan, gözdağına boyun eğmeden çalışıyoruz. Ülkenin bizden beklediği görevi yerine getiriyoruz."

Lopez, Bolivarcı Ulusal Silahlı Kuvvetler (FANB) ve devletin tüm kurumlarının ülkenin savunmasına odaklandığını ve Venezuela'nın "gerçek manada" bir tehditle mücadele ettiğini ifade etti.

Venezuela basınına göre, ABD, Karayipler ve Pasifik'te uyuşturucu taşıdıkları iddiasıyla farklı zamanlarda 10 tekneye düzenlediği saldırılarda 43 kişi hayatını kaybetti.

KARAYİPLER'DEKİ HAREKETLİLİK

ABD Başkanı Donald Trump, daha önce imzaladığı kararnameyle Latin Amerika kökenli uyuşturucu kartelleriyle yerinde mücadele gerekçesiyle ordunun daha fazla ve etkin kullanılması talimatı vermişti.

ABD, bu bağlamda ağustos sonlarında Venezuela açıklarına denizaltı ile savaş gemilerinden oluşan bir deniz gücü göndermiş, ABD Savunma Bakanı Pete Hegseth de ABD ordusunun, Venezuela'da rejim değişikliği dahil operasyonlara hazır olduğunu söylemişti.

Venezuela Devlet Başkanı Maduro da buna karşılık ülkede 4,5 milyon milis gücünü seferber ettiğini ve herhangi bir saldırıyı püskürtmeye hazır olduğunu açıklamıştı.

ABD'nin Venezuela açıklarında bazı tekneleri "uyuşturucu kaçakçılığı" gerekçesiyle hedef almaya devam etmesi hem Venezuela yönetimi hem de uluslararası kamuoyunda eleştirilere neden olmuş, yapılan saldırıların "uluslararası hukuka aykırı olduğu" savunulmuştu.

Kaynak: AA

Uluslararası İlişkiler, Nicolas Maduro, Bir Daha Asla, Karayipler, Venezuela, Politika, Güncel, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Güncel Maduro'dan ABD'ye Savaş İddiası - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Yeni salgın Avrupa ülkesinde 2 can aldı Çocuklar büyük risk altında Yeni salgın Avrupa ülkesinde 2 can aldı! Çocuklar büyük risk altında
İmamoğlu’na casusluk soruşturmasında detaylar Kritik isminden askeri mühimmat görüntüleri çıktı İmamoğlu'na casusluk soruşturmasında detaylar! Kritik isminden askeri mühimmat görüntüleri çıktı
“Yenidoğan çetesi“ hakim karşısında Savcıyı ailesiyle tehdit etmişler "Yenidoğan çetesi" hakim karşısında! Savcıyı ailesiyle tehdit etmişler
Trump’ın kararı otomotiv devini fena vurdu Yüzlerce kişiyi işten çıkarıyorlar Trump'ın kararı otomotiv devini fena vurdu! Yüzlerce kişiyi işten çıkarıyorlar
Büyük gurur Takımlarımız yine şov yaptı, ülke puanı uçtu Büyük gurur! Takımlarımız yine şov yaptı, ülke puanı uçtu
Teknede korku dolu anlar Yaşadığı panik Bengü’nün yüzüne yansıdı Teknede korku dolu anlar! Yaşadığı panik Bengü'nün yüzüne yansıdı

08:20
158 yıllık tarihi kulübe büyük şok
158 yıllık tarihi kulübe büyük şok
08:16
İstanbul’da sağanak nedeniyle yol çöktü, çukura giren taksi ters döndü
İstanbul'da sağanak nedeniyle yol çöktü, çukura giren taksi ters döndü
08:08
CHP’den istifa eden İsa Yıldırım: AK Parti’ye geçmeye niyetim var
CHP'den istifa eden İsa Yıldırım: AK Parti'ye geçmeye niyetim var
07:52
Akaryakıta gece yarısı tarihin en büyük zammı Tabela değişti
Akaryakıta gece yarısı tarihin en büyük zammı! Tabela değişti
07:33
Karla karışık yağmur geliyor Meteoroloji’den 12 kente sarı kodlu uyarı
Karla karışık yağmur geliyor! Meteoroloji'den 12 kente sarı kodlu uyarı
22:12
Ayşe Barım hakkındaki tutuklama kararı kaldırıldı
Ayşe Barım hakkındaki tutuklama kararı kaldırıldı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 25.10.2025 08:49:53. #.0.4#
SON DAKİKA: Maduro'dan ABD'ye Savaş İddiası - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.