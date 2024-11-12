Maduro'dan Machado'ya Komplo İddiası - Son Dakika
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Maduro'dan Machado'ya Komplo İddiası

Maduro, muhalif lider Machado'nun Kolombiya'da komplo kurduğunu ve uyuşturucu kaçakçılarıyla işbirliği yaptığını öne sürdü.

12.11.2024 07:46
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Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro, muhalif lider Maria Corina Machado'nun Kolombiya'da olduğunu ve burada komplo planları yaptığını öne sürdü.

Başkent Caracas'ta haftalık basın açıklamasında bulunan Maduro, gündeme dair değerlendirmede bulundu.

Machado'yu hedef alan Maduro, "O şu anda komplo kuran bir suçlu. Ülkeyi, komplo kurmak amacıyla terk etti; Kolombiya'da uyuşturucu kaçakçılarından para temin etmek için orada bulunuyor." ifadesini kullandı.

Maduro, Machado'nun Venezuela'yı karıştırmak için planlar yaptığına dikkat çekerek, "Machado şu anda Kolombiya'da ve orada faşist gruplarla komplo kuruyor. O, bomba yerleştirmek için terörist gönderip göndermemek üzere yerler araştırıyor. Çılgınca fikirlerle iktidar hırsıyla hareket ediyor ve teröristlerle işbirliği yapıyor." diye konuştu.

Kolombiya ve Machado, Maduro'nun iddialarına ilişkin şu ana kadar herhangi bir açıklamaya yer vermedi.

Maduro üçüncü kez kazanmıştı

Ulusal Seçim Konseyinin 29 Temmuz'da duyurduğu sonuçlara göre, Maduro, yüzde 51,20 oyla devlet başkanı seçimini üçüncü kez kazanmıştı.

Muhalefet koalisyonu adayı Edmundo Gonzalez ve muhalif lider Machado, seçim sonuçlarını reddetmişti.

Gonzalez, hakkında tutuklama kararı çıkarılmasının ardından eşiyle 8 Eylül'de İspanya Hava Kuvvetlerine ait uçakla Caracas'tan Madrid'e gitmişti.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Maduro'dan Machado'ya Komplo İddiası - Son Dakika

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