Maduro: Filistin, insanlığın en haklı davası - Son Dakika
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Maduro: Filistin, insanlığın en haklı davası

Venezuela Başkanı Maduro, Filistin davasının önemini vurgulayarak desteklerinin süreceğini belirtti.

30.11.2024 06:46
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Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro, Filistin davasının insanlığın en haklı davası olduğunu ifade etti.

Başkent Caracas'ta düzenlenen "Uluslararası Filistin ile Dayanışma Konferansı" kapsamında konuşan Maduro, Filistin davasını en güçlü şekilde desteklemeye devam edeceklerini söyledi.

Maduro, "Adil bir dünya yaratmak için geçen yüzyıldan miras kalan mücadelelerin gerekçelerine bakarsanız, Filistin davası, insanlığın en haklı davasıdır. Bu, insanlığı birleştiren bir davadır." ifadesini kullandı.

ABD, Avrupa ve Latin Amerika'nın aşırı sağını, İsrail'in Filistin'de gerçekleştirdiği soykırıma suç ortağı olmakla suçlayan Maduro, faşizm ve siyonizme karşı küresel mücadelenin bir parçası olarak Filistin'i ve haklarını savunacaklarını söyledi.

Maduro, Filistin halkının kendi bağımsız devletine sahip olma hakkını kararlı bir şekilde desteklediklerini vurgulayarak, "Filistin'de bugün canlı bir soykırıma tanıklık ediyoruz. Çocuklara, kadınlara ve erkeklere karşı her gün işlenen suçlar karşısında derin acı çekiyoruz." dedi.

Filistin'in yaşam, bağımsızlık ve var olma hakkının savunulmasının önemine değinen Maduro, Filistin davasının Venezuela, Latin Amerika ve Karayipler'in var olma hakkı kadar önemli olduğunu belirtti.

Venezuela'nın Filistin ve Orta Doğu halklarıyla dayanışma içinde olduğunu vurgulayan Maduro, "İnsanlığın sahip olduğu en önemli savaş, insan vatanı için, Filistin'in özgürlüğü içindir. Filistin halkı adaleti hak ediyor ve tüm insanlığın desteğiyle er ya da geç kazanacaklar." değerlendirmesinde bulundu.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Maduro: Filistin, insanlığın en haklı davası - Son Dakika

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