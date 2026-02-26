Maduro'nun Avukatı ABD'yi Suçladı - Son Dakika
Maduro'nun Avukatı ABD'yi Suçladı

26.02.2026 11:36
Maduro'nun avukatı, ABD'nin Venezuela hükümetinin savunma masraflarını ödemesini engellediğini iddia etti.

ABD'nin askeri müdahalesi sonucu alıkonulan Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro'nun avukatı, Başkan Donald Trump yönetiminin Venezuela hükümetinin Maduro'nun savunma masraflarını karşılamasını engellediğini ileri sürdü.

Maduro'nun avukatı Barry Pollack'ın geçen hafta Manhattan federal yargıcına gönderdiği e-posta mahkeme kayıtlarına girdi.

Pollack e-postasında, ABD Hazine Bakanlığının Venezuela hükümetinin yasaları ve gelenekleri gereği Maduro ve eşi Cilia Flores için ödemesi gereken avukatlık ücretlerini onaylamasını engellediğini iddia etti.

Venezuela'ya yönelik yaptırımları yöneten Hazine Bakanlığı Yabancı Varlıklar Kontrol Ofisinin (OFAC) 9 Ocak'ta Venezuela hükümetinin savunma ücretlerini ödemesine izin verdiğini ancak üç saatten az bir süre sonra "herhangi bir açıklama yapmadan" bu izni geri aldığını bildiren Pollack, Maduro'nun eşi Cilia Flores için ise iznin uygulandığını belirtti.

Pollack, 11 Şubat'ta Yabancı Varlıklar Kontrol Ofisinden izni yeniden yürürlüğe koymasını ve Venezuela'nın Maduro'nun savunma masraflarını ödemesinin önünü açmasını talep ettiğini açıkladı.

Maduro'nun "başka türlü avukat tutacak parası olmadığını" vurgulayan Pollack, ABD'nin "Maduro'nun avukat tutma" ve "kendi seçtiği avukatı tutma" haklarını engellediğini vurguladı.

Söz konusu iddiaya yönelik Hazine Bakanlığı, Beyaz Saray ve Adalet Bakanlığından henüz açıklama yapılmadı.

Ne olmuştu?

Venezuela'nın başkenti Caracas'ta 3 Ocak'ta patlama ve uçak sesleri duyulmuş, Venezuela yönetimi patlamaların ardından ABD'yi ülkenin çeşitli bölgelerinde sivil ve askeri tesislere saldırı düzenlemekle suçlamıştı.

ABD Başkanı Donald Trump, Venezuela Devlet Başkanı Maduro'ya karşı büyük çaplı saldırı düzenlendiğini, Maduro ile eşinin ülke dışına çıkarıldığını duyurmuştu.

ABD Adalet Bakanı Pam Bondi de Maduro ve eşi Cilia Flores hakkında ABD'de suç duyurusunda bulunulduğunu, Maduro'ya "uyuşturucu terörizmi, kokain kaçakçılığı, ABD'ye karşı makineli tüfek ve yıkıcı cihazlara sahip olma" suçlamalarının yöneltildiğini açıklamıştı.

Venezuela yönetimi, ABD'nin kınanması için uluslararası topluma çağrıda bulunmuş, bazı ülkeler saldırıyı eleştirirken, açıklamalarıyla ABD'ye destek verenler de olmuştu.

Kaynak: AA

