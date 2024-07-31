Maduro, şiddet olaylarından muhalefeti sorumlu tuttu

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KARAKAS, 31 Temmuz (Xinhua) -- Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro, seçim sonrasında ülke genelinde başlayan şiddet olaylarından muhalefetin devlet başkanı adayı Edmundo Gonzalez Urrutia'yı sorumlu tuttu.

Maduro, Salı günü Devlet Konseyi ve Savunma Konseyi'nin ortak toplantısı sırasında canlı yayımlanan ulusa seslenişinde, "Suç teşkil eden şiddet olaylarından, suçlulardan, yaralananlardan, ölenlerden, yıkımdan, Venezuela'da meydana gelen her şeyden sen sorumlusun Gonzalez Urrutia" ifadelerini kullandı.

Maduro, şiddet olaylarından etkilenenlere yardım için bir fon oluşturulacağını da duyurdu.

Başsavcı Tarek William Saab, Salı günü yaptığı açıklamada Pazar günü gerçekleştirilen devlet başkanlığı seçimlerinin ardından patlak veren şiddet içeren ayaklanmalara katılan 749 kişinin tutuklandığını belirtti.

Venezuela Ulusal Seçim Konseyi Pazartesi günü Maduro'nun seçimleri kazandığını duyurmuştu. Maduro, üçüncü altı yıllık döneminde 2025'ten 2031'e kadar görev yapacak.