Maduro ve Eşine Duruşma Tarihi

NEW YORK, 23 Temmuz (Xinhua) -- ABD, Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro ile eşi Cilia Flores'in yargılanmasına başlanacağı tarihi açıkladı. ABD'li bir yargıç, çarşamba günü verdiği kararla duruşma tarihini 1 Haziran 2027 olarak belirledi.

Maduro ile Flores, ocak ayı başında ABD birliklerinin düzenlediği askeri baskınla alıkonulmuştu.

Uyuşturucu kaçakçılığı ve ateşli silah suçlamalarını reddeden çift, New York'ta üçüncü kez hakim karşısına çıktı.