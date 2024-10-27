Mağaradaki İki Kişiyi Kovalarken Faleze Düştü

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ANTALYA'da 40 metrelik falezlerdeki mağarada uygunsuz durumda gördüğünü iddia ettiği 2 kişiyi kovalayan Nurettin Mücahit Akdoğan, kayalıklardan düşüp mahsur kaldı. Akdoğan, sesini duyurmasıyla olay yerine gelen itfaiye ve AFAD ekipleri tarafından kurtarıldı.

Olay, saat 09.00 sıralarında Muratpaşa ilçesi Meltem Mahallesi'nde falezler üzerinde yer alan Atatürk Kültür Parkı'nda meydana geldi. Nurettin Mücahit Akdoğan, falezlerdeki mağarada iddiaya göre 2 kişiyi uygunsuz durumda görüp tepki gösterdi. Bu kişiler kaçarken, Akdoğan da peşlerine düştü. Bu sırada Akdoğan, kayalıklardan düşüp mahsur kalırken, kovaladığı kişiler ise kaçtı. Nurettin Mücahit Akdoğan, sesini falezlerin alt kısmında bulunan gişe çalışanlarına duyurdu. İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye ve AFAD ekibi sevk edildi. Gelen ekipler, Akdoğan'ın düştüğü alanı tespit ederek, halatla yanına inmek için hazırlık yaptı. Akdoğan'ın ekiplerden ilk isteği ise 'su' oldu. Muratpaşa devriye polis ekipleri de çevre güvenliğinin yanı sıra itfaiye ve AFAD ekiplerine yardımcı oldu. Bir itfaiye eri, halatla yaklaşık 10 metre aşağıdaki Nurettin Mücahit Akdoğan'ın yanına inerek, su verdi. İtfaiye eri, Akdoğan suyu içtikten sonra halatla yukarı çıkarıldı.

Nurettin Mücahit Akdoğan, "Onların cezasını kesmek isterken ben ceza yaşadım" dedi. Polis ekiplerine ilk ifadesini olay yerinde veren Akdoğan, kimseden şikayetçi olmadığını ve sağlık kontrolü istemediğini belirtti.

HABER-KAMERA: Adem AKALAN-İrem GÜNEYBAZ/ANTALYA,