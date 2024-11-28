Mağaza Önünde Hırsızlık: Saklama Kaplarını Çaldı - Son Dakika
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Mağaza Önünde Hırsızlık: Saklama Kaplarını Çaldı

Mağaza Önünde Hırsızlık: Saklama Kaplarını Çaldı

Avcılar'da bir kadının, mağaza önünde sergilenen 100 lira değerindeki plastik saklama kaplarını iç içe geçirerek çaldığı güvenlik kameraları tarafından kaydedildi. Mağaza sahibi, hırsızlığı ertesi gün fark ettiklerini ve kadının pişman olup ürünleri geri getirmesini umduklarını belirtti.

28.11.2024 12:04  Güncelleme: 12:12
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AVCILAR'da bir mağazanın önünde sergilenen tanesi 100 lira olan plastik saklama kaplarını iç içe geçirerek ücretini ödemeden alıp giden kadın güvenlik kameraları ile kaydedildi.

Merkez Mahallesi Reşitpaşa Caddesi'nde 26 Kasım'da akşam saatlerinde meydana geldi. Mağaza önünde sergilenen ürünleri görünce gidip inceleyen ve gözüne kestirdiği tanesi 100 lira olan saklama kaplarını iç içe geçiren kadın birisini düşürdü. Düşürdüğü kapı yerden alıp diğerlerinin içine geçiren kadın yürüyerek uzaklaştı.

'GERİ GETİRSİN'

Osman Şahin, babası ile birlikte işlettikleri mağazanın önünde sergiledikleri ürünlerin yanına saat 17.00 sıralarında gelen kadının hırsızlığını ertesi sabah fark ettiklerini söyledi. Ürünleri akşam topladıklarını, sabah yeniden çıkardıkları sırada eksik olduklarını anladıklarını belirten Şahin, "Hırsızlığı güvenlik kamerası ile fark ettik. Yaklaşıyor, saklama kaplarını inceliyor, iç içe alıp götürüyor. Tam sayamadık ancak 6-7 tanesini alıyor. Polise başvurmadık. Pişman olup geri getirsin" dedi.

Kaynak: DHA

Hırsızlık, Politika, Güvenlik, 3-sayfa, Plastik, Avcılar, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Mağaza Önünde Hırsızlık: Saklama Kaplarını Çaldı - Son Dakika

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