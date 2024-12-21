Magdeburg'da Korkunç Saldırı: 2 Ölü, 60 Yaralı - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Magdeburg'da Korkunç Saldırı: 2 Ölü, 60 Yaralı

Almanya'nın Magdeburg kentindeki Noel pazarında aracın kalabalığa sürülmesi sonucu 2 kişi öldü, 60'tan fazla yaralı var.

21.12.2024 01:16
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Almanya'nın Magdeburg kentinde bir kişinin aracını Noel pazarında kalabalığın üzerine sürmesi sonucu ilk belirlemelere göre 2 kişinin öldüğü ve 60'ı aşkın kişinin yaralandığı bildirildi.

Saksonya-Anhalt Eyaleti Başbakanı Reiner Haseloff, yaptığı açıklamada saldırıda 2 kişinin hayatını kaybettiğini, ölenlerden birinin küçük bir çocuk olduğunu belirtti.

"Noele yaklaştığımız şu günlerde korkunç bir olay." ifadesini kullanan Haseloff, saldırıda bazıları ağır olmak üzere 60'ın üzerinde kişinin yaralandığını bildirdi.

Haslehoff, saldırganın gözaltına alındığını belirterek, Suudi Arabistan kökenli saldırganın Saksonya-Anhalt eyaletinde çalışan bir doktor olduğunu ve 2006'dan bu yana Almanya'da yaşadığını ifade etti.

Welt gazetesi de polise dayandırdığı haberinde saldırganın 1974 doğumlu Suudi Arabistan vatandaşı olduğunu ve gözaltına alındığını belirtti.

Ulusal basında yer alan haberlere göre, saldırgan, Noel pazarında en az 400 metre boyunca BMW marka bir aracı kalabalığın üzerine sürdü.

Olayın ardından Noel pazarı kapatılırken, insanlardan şehir merkezini terk etmeleri istendi.

Saldırı, Elbe Nehri'nin yakınındaki Magdeburg Belediye binasının yanında kurulan Noel pazarında yaşandı.

Cumhurbaşkanı Frank- Walter Steinmeier, yaptığı yazılı açıklamada, "Huzurlu bir Noel beklentisi Magdeburg'dan gelen haberlerle aniden kesintiye uğradı. Bu korkunç suçun tüm arka planı henüz açıklığa kavuşmuş değil. Düşüncelerim kurbanlar ve aileleriyle. Tüm acil servislere çabaları için teşekkür ediyorum." ifadesini kullandı.

Başbakan Olaf Scholz da sosyal medya platformu X'ten yaptığı açıklamada, Magdeburg'dan gelen haberlerin son derece üzücü olduğunu belirtti.

Scholz, "Acil servisler yaralılarla ilgilenmek ve hayat kurtarmak için ellerinden gelen her şeyi yapıyor. Tüm düşüncelerimiz kurbanlar ve aileleriyle. Güvenlik makamları olayın arka planını açıklığa kavuşturacaktır." değerlendirmesinde bulundu.

Scholz'un Magdeburg'taki olay mahallini ziyaret edeceği öğrenildi.

İçişleri Bakanı Nancy Faeser, X'ten yaptığı açıklamada, Magdeburg'dan gelen haberlerin endişe verici olduğunu belirterek, "Düşüncelerim kurbanlar ve aileleriyle. Onların ve Magdeburg halkının yanındayız. Bu endişeli saatlerde özveriyle çalışan kurtarma görevlilerine teşekkürlerimi sunuyorum." ifadesini kullandı.

Dışişleri Bakanı Annalena Baerbock da X'teki hesabından, "Magdeburg'dan gelen görüntüler beni derinden sarsıyor. Noel pazarında birlikte vakit geçirmek isteyen aileler ve arkadaşları için artık hiçbir şey eskisi gibi değil. Kurbanlara ve ailelerine en derin taziyelerimi sunuyorum. Acil servislere ve yardımcılara teşekkürlerimi sunuyorum." paylaşımında bulundu.

Kaynak: AA

Uluslararası İlişkiler, Magdeburg, Güvenlik, Politika, Almanya, Güncel, Dünya, Kaza, Noel, Suç, Son Dakika

Son Dakika Güncel Magdeburg'da Korkunç Saldırı: 2 Ölü, 60 Yaralı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

23:39 Fenerbahçe maçı sonrasında stadın koridorları “Arda Turan“ sesleriyle inledi Fenerbahçe maçı sonrasında stadın koridorları "Arda Turan" sesleriyle inledi
23:19 Bahçeli’den dikkat çeken İmralı açıklaması: Hayırlı bir başlangıç olur Bahçeli'den dikkat çeken İmralı açıklaması: Hayırlı bir başlangıç olur
23:14 Almanya’da pazar yerini kana bulayan saldırgan böyle yakalandı Almanya'da pazar yerini kana bulayan saldırgan böyle yakalandı
22:35 Almanya’da Noel pazarına saldırı Çok sayıda ölü ve yaralı var Almanya'da Noel pazarına saldırı! Çok sayıda ölü ve yaralı var
21:09 TSK’ya yönelik ifadeleri ile tepki çeken Özlem Gürses gözaltına alındı TSK'ya yönelik ifadeleri ile tepki çeken Özlem Gürses gözaltına alındı
09:26 Motorine bu gece yarısı zam geliyor Motorine bu gece yarısı zam geliyor
09:25 Asgari ücrette teklif sırası TİSK’te Asgari ücrette teklif sırası TİSK'te
09:20 Bakan Güler: Suriyeli mültecilerin dönüşü için 2 aşamalı bir plan öngörülüyor Bakan Güler: Suriyeli mültecilerin dönüşü için 2 aşamalı bir plan öngörülüyor
09:10 Altay Bayındır kornerden gol yedi, takım kupadan elendi Altay Bayındır kornerden gol yedi, takım kupadan elendi
09:04 RAMS Başakşehir Avrupa’ya veda etti RAMS Başakşehir Avrupa'ya veda etti
08:45 Putin “4 bin İranlı savaşçıyı Tahran’a götürdük“ dedi, Devrim Muhafızları’ndan yalanlama geldi Putin "4 bin İranlı savaşçıyı Tahran'a götürdük" dedi, Devrim Muhafızları'ndan yalanlama geldi
08:37 Kırklareli’nde yük treni işçi servisine çarptı: 2 yaralı var Kırklareli'nde yük treni işçi servisine çarptı: 2 yaralı var
08:30 Esad’ın Son Günlerine Dair İddialar: Sadece İki Kişiyle Kaçmış Esad'ın Son Günlerine Dair İddialar: Sadece İki Kişiyle Kaçmış
08:27 Ali Koç ve Aziz Yıldırım’dan gece yarısı sürpriz buluşma Ali Koç ve Aziz Yıldırım'dan gece yarısı sürpriz buluşma
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 21.12.2024 03:43:24. #1.13#
SON DAKİKA: Magdeburg'da Korkunç Saldırı: 2 Ölü, 60 Yaralı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.