Magdeburg\'da Noel Pazarı\'na Saldırı

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(ANKARA)- Almanya'daki Noel pazarına yapılan araçlı saldırıya ilişkin Başbakanı Olaf Scholz, " Magdeburg'dan gelen haberler kötü bir şeylerin yaşanmakta olduğunu düşündürüyor. Düşüncelerim kurbanlar ve aileleriyle birlikte" ifadesini kullandı.

Almanya'nın Magdeburg eyaletinde bir şahsın aracıyla Noel pazarına saldırısına ilişkin olarak Başbakan Olaf Scholf ve İçişleri Bakanı Nancy Faeser'den ilk açıklamalar geldi.

Scholz'un sosyal medya hesabında yaptığı paylaşım şu şekilde:

"Magdeburg'dan gelen haberler kötü bir şeylerin yaşanmakta olduğunu düşündürüyor. Düşüncelerim kurbanlar ve aileleriyle birlikte. Onların ve Magdeburg halkının yanındayız. Bu endişeli saatlerde özveriyle çalışan kurtarma ekiplerine teşekkür ediyorum."

İçişleri Bakanı Nancy Faeser ise sosyal medya hesabından şu ifadeleri kullandı:

"Magdeburg'dan gelen haberler sarsıcı. Ekipler, yaralıları tedavi etmede ve ilk müdahalede bulunmada ellerinden gelen her şeyi yapıyor. Düşüncelerimiz kurbanlar ve aileleriyle birlikte. Güvenlik yetkilileri olayın arka planını aydınlatacaktır."

Saksonya-Anhalt eyaletinin Başbakanı Reiner Haseloff, olay yerinde gazetecilere yaptığı açıklamada, gözaltına alınan şüphelinin 2006 yılında Almanya'ya gelen ve doktor olarak çalışan 50 yaşında Suudi Arabistan vatandaşı bir kişi olduğunu söyledi.