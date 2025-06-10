Mağrib Direniş Konvoyu Gazze İçin Yola Çıktı - Son Dakika
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Mağrib Direniş Konvoyu Gazze İçin Yola Çıktı

10.06.2025 21:53
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Tunus'tan yola çıkan konvoy, Gazze'deki ablukanın kaldırılmasını talep ediyor.

Tunus'tan yola çıkarak kara yoluyla Libya'ya ulaşan "Mağrib Direniş Konvoyu"ndaki aktivistler, Gazze'deki soykırımın bir an önce durdurulmasını ve ablukanın kaldırılmasını talep ediyor.

Cezayir, Tunus, Fas, Moritanya ve Libya'dan yaklaşık 2 bin aktivistin bulunduğu konvoyun başkent Trablus yakınlarındaki Zaviye kentinde bir gece kaldıktan sonra Libya'daki diğer durağı Misrata'ya geçmesi planlanıyor.

Yaklaşık 120 araç ve 12 otobüsten oluşan konvoya Kahire'de farklı ülkelerden (yaklaşık 50 ülke) hava yoluyla gelen aktivistlerin de katılması hedefleniyor.

Konvoyun amacı Gazze'ye uygulanan ablukayı kırmak

Konvoyun Tunus organizatörlerinden aktivist Heyfe Mansura, AA muhabirine konvoyun Gazze'deki konvoyu kırmak için yola çıktığını söyledi.

"Bu girişim, Gazze'deki ablukayı deniz, hava ve kara yoluyla kırmak için çalışan dünyanın dört bir yanındaki çeşitli diğer bileşenlerle koordinasyon halinde başlatıldı." diyen Mansura, konvoyda Tunus, Cezayir ve Libyalı yüzlerce aktivistin bulunduğunu kaydetti.

Konvoyun Libya ayağını organize eden Ahmed Abdulgani, Libyalı yaklaşık 190 aktivistin konvoya dahil olması için çalıştıklarını aktardı.

"Konvoyun amacı Gazze'deki kardeşlerimize uygulanan ablukayı kırmak. İki yıldır tarihin en iğrenç suçlarına şahit oluyoruz. Hiçbir Müslüman bunlara tahammül edemez, Müslüman olmayan da tahammül edemez." ifadelerini kullanan Abdulgani, Gazze'deki Filistinlilere ulaştırılmak üzere Libya'dan toplanan maddi yardımların da konvoyla Gazze'ye ulaştırılmasını hedeflediklerini belirtti.

Arap ülkelerinin halkları nerede?

Tunuslu gazeteci aktivist Fadiye el-Huseyni, Gazze'deki ablukanın kırılması için Arap ülkelerindeki sessizliği bozmak istediklerini ifade ederek şöyle devam etti:

"Konvoyun asıl amacı, Avrupa'nın sessizliğinden önce Arapların sessizliğidir. Çünkü Avrupa sokağının heyecanlandığını ve dışarı çıkıp sessizliği bozduğunu gördük. Filistin sorununu Avrupa sokağından ve Avrupa toplumundan daha fazla önemseyen Arap ülkelerinin halkları nerede?"

Mağrip Direniş Konvoyu Sözcülerinden aktivist Nebil Şennufi de, konvoyun amacının Refah Sınır Kapısı'na ulaşmak ve İsrail üzerinde baskı oluşturmak olduğunu söyledi.

Mısır'ın konvoyu kabul edip etmeyeceği henüz belli değil

Mısır'ın konvoyu ülkeye alıp almayacağı konusunun henüz netleşmediğini kaydeden Şennufi, "Mısır'ın Tunus Büyükelçisi ile uzun uzun konuştuk. Açıkçası ne bir ret ne de bir kabul aldık kendisinden. Çünkü Büyükelçi konuyu Mısır devletine ileteceğini ve Mısır'a girip girmeyeceğimize onların karar vereceğini söyledi. Ancak Mağrip konvoyunun Mısır'a girmesinin Mısır tarafının çıkarına olduğuna inanıyoruz." dedi.

Şennufi, Mısır'ın Filistinlilerin zorla göç ettirilmesini açıkça reddettiğini, Mısırlı yetkililerin bu konvoyun amacını anlayıp güvenli bir şekilde girişini kolaylaştıracağını umduğunu vurguladı.

Uluslararası hukuk alanında çalışan Tunuslu aktivist Sare Zabi ise, Gazze'deki Filistinlilere uygulanan ablukayı kırmak için konvoya katıldığını belirtti.

"Uluslararası toplumun devam eden soykırımı durdurmak için herhangi bir çözüm bulamaması ışığında hedefimize ulaşmayı umuyoruz." diyen Zabi, Libya'dan geçerek Mısır'a; Refah Sınır Kapısı'na ulaşmak istediklerini sözlerine ekledi.

Kaynak: AA

Uluslararası İlişkiler, Orta Doğu, Güvenlik, Politika, Güncel, Dünya, Libya, Tunus, Gazze, Son Dakika

Son Dakika Güncel Mağrib Direniş Konvoyu Gazze İçin Yola Çıktı - Son Dakika

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