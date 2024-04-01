Mahalli İdareler Genel Seçimleri\'nde sayımı tamamlanan oylar ilçe seçim kurullarına teslim ediliyor

Mahalli İdareler Genel Seçimleri'nde sayımı tamamlanan oylar, ilçe seçim kurullarına teslim edilmeye başlandı.
Ülke genelinde oy verme işlemlerinin tamamlanmasının ardından, bazı okullardaki sayım döküm işlemleri de sona erdi.
Ankara'daki bazı okullarda da sayım döküm işlemleri tamamlandı. Sandık kurulu başkanları tarafından tutanak altına alınan sayım döküm cetvelleri ve sandık sonuç tutanakları, sandık kurulu görevlileri eşliğinde, güvenlik önlemleri altında Çankaya 1. İlçe Seçim Kurulu'na götürüldü.
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AK Parti adayı Faruk Özlü, Düzce Belediye Başkanlığı seçimlerini kazandı. Kesin olmayan sonuçlara göre, Özlü 41 bin 222 oy alırken, Yeniden Refah Partisi adayı Davut Güloğlu 30 bin 400 oy aldı. Özlü, Düzce'de doğmuş olup, eğitimini tamamladıktan sonra çeşitli görevlerde bulunmuştur. Evli ve 2 çocuk babasıdır.
Kesin olmayan sonuçlara göre, Özkan Yalım 54 bin 323, AK Parti adayı Mehmet Çakın 33 bin 163 oy aldı. Yalım, 1969 yılında Eşme'nin Köylüoğlu köyünde doğdu ve Eşme Lisesini bitirdi. Belçika'da çalıştıktan sonra Uşak'a dönen Yalım, ticari hayatına devam ederken CHP'den milletvekili seçildi. Evli ve 3 çocuk babasıdır.
Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimlerinde AK Parti adayı Ahmet Metin Genç, kesin olmayan sonuçlara göre 222 bin 855 oy alarak birinci oldu. CHP adayı Hasan Süha Saral ise 122 bin 174 oyda kaldı. Ahmet Metin Genç, 1972 yılında Maçka ilçesinde doğmuş olup, hukuk eğitimini tamamladıktan sonra avukatlık yapmaya başlamıştır. AK Parti'nin kuruluşunda aktif görevler üstlenen Genç, daha önce de Ortahisar Belediye Başkanı olarak görev yapmıştır.
Kesin olmayan sonuçlara göre, Ferdi Zeyrek 444 bin 246, MHP adayı Cengiz Ergün 228 bin 235 oy aldı. Zeyrek, Manisa'da mimari projeler ve iç tasarım işleri üzerine kendi şirketini kurmuş, sivil toplum kuruluşlarında çeşitli görevlerde bulunmuş ve CHP Manisa İl Başkanlığına seçilmiştir.
Kesin olmayan sonuçlara göre, Muhammet Rıza Yalçınkaya 21 bin 970, MHP adayı Hüseyin Fahri Fırıncıoğlu 15 bin 583 oy aldı. Yalçınkaya, Bartın Belediye Başkanlığına seçilen CHP adayıdır. Yalçınkaya, daha önce Bartın Milletvekili olarak görev yapmıştır.
Malatya Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimlerinde AK Parti adayı Sami Er, kesin olmayan sonuçlara göre 184 bin 718 oy alarak birinci oldu. CHP adayı Veli Ağbaba ise 140 bin 947 oyda kaldı. Sami Er, Malatya doğumlu olup, eğitimini tamamladıktan sonra özel sektörde mühendislik ve yöneticilik yapmıştır. Daha önce çeşitli belediyelerde görev alan Er, 2019 yılından bu yana Fatih Belediyesi Başkan Yardımcısı olarak görev yapmaktadır.
Osmaniye Belediye Başkanlığı seçimlerinde MHP adayı İbrahim Çenet, kesin olmayan sonuçlara göre 42 bin 197 oy alarak birinci oldu. İYİ Parti adayı Alpaslan Koca ise 25 bin 133 oyda kaldı. İbrahim Çenet, Osmaniye doğumlu olup, İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi mezunudur. Daha önce çeşitli illerde kaymakamlık görevlerinde bulunan Çenet, son olarak Mersin Toroslar Kaymakamlığı yapmaktadır.
Ağrı Belediye Başkanlığı seçimlerinde DEM Parti adayı Hazal Aras, kesin olmayan sonuçlara göre 24 bin 767 oy alarak seçimi kazandı. AK Parti adayı Mehmet Salih Aydın ise 16 bin 472 oy aldı. Hazal Aras, Ağrı'da doğmuş olup, eğitimini tamamladıktan sonra siyasete atılmıştır. 2014 yerel seçimlerinde Ağrı Diyadin Belediye Başkanı seçildikten sonra görevden alınmış ve bir süre tutuklu kalmıştır.
Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimlerinde kesin olmayan sonuçlara göre, AK Parti adayı Fırat Görgel birinci oldu. Görgel, seçimlerdeki başarısıyla Kahramanmaraş'ın yeni belediye başkanı olmaya hak kazandı.
Kesin olmayan sonuçlara göre, Muharrem Erkek 30 bin 466, İYİ Parti adayı Alaaddin Burak Kunt 28 bin 230 oy aldı.
Mardin Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimlerinde DEM Parti adayı Ahmet Türk, kesin olmayan sonuçlara göre 201 bin 400 oy alarak zafer kazandı. AK Parti adayı Abdullah Erin ise 102 bin 318 oyda kaldı. Ahmet Türk, siyasi kariyerine 1973 yılında başlamış olup, daha önce Mardin Milletvekili ve Bağımsız Mardin Büyükşehir Belediye Başkanı olarak görev yapmıştır.
Balıkesir'de CHP'li Ahmet Akın'ın yüzde 50 civarında oy alarak seçim zaferi kutlandı. Büyükşehir Belediyesi ve iki merkez belediyesi CHP'li başkanlara emanet edildi.
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