Maher Zain, Kürtçe şarkısının klibini Diyarbakır'da çekti - Son Dakika
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Maher Zain, Kürtçe şarkısının klibini Diyarbakır'da çekti

Maher Zain, Kürtçe şarkısının klibini Diyarbakır\'da çekti

Lübnan asıllı İsveçli şarkıcı Maher Zain, çekimleri Diyarbakır'da gerçekleştirilen Kürtçe şarkısının klipini sosyal medya hesaplarında paylaştı. Zain, yeni şarkısını paylaşmaktan büyük heyecan duyduğunu belirterek, farklı dillerde şarkı söylemenin ve farklı kültürlerden insanlarla tanışmanın güzel ümmetin farklı parçalarını öğrenmeye yardımcı olduğunu ifade etti. Klipte, Diyarbakır'ın tarihi güzellikleri ve zenginlikleri de yer aldı.

24.03.2024 22:31
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Lübnan asıllı İsveçli şarkıcı Maher Zain, çekimleri Diyarbakır'da gerçekleştirilen Kürtçe şarkısının klipini sosyal medya hesaplarında paylaştı.

"Ey Ghafuru Rahim" adlı parçasını yayınlayan Zain, yazılı açıklamasında, yeni şarkısını paylaşmaktan büyük heyecan duyduğunu kaydederek, "Bu kadar çok farklı dilde şarkı söyleme şansına sahip olduğum için çok bahtlıyım. Bu şarkım, şimdiye kadar vokal yaptığım 8. dil oldu." dedi.

Zain, bir Müslüman olarak tüm farklılıklara rağmen herkesin bir olduğuna inandığını belirterek, "Farklı dillerde şarkı söylemek, seyahat etmek ve farklı kültürlerden insanlarla tanışmak, güzel ümmetimizin farklı parçalarını öğrenmeme ve takdir etmeme yardımcı oldu. Birbirimizi kabul etmek, sevmek ve saygı duymak çok önemli. Bakalım şarkı söyleyeceğim bir sonra dil hangisi olacak." ifadesini kullandı.

Ünlü müzisyenin Diyarbakır'da çekilen, uygulayıcı yapımcılığını Muhammed Emin (Yasin) Melikoğlu, yönetmenliğini de Feride Vural ile Ömer Ceyhan'ın üstlendiği yeni şarkısının klipinde, şehrin tarihi güzellikleri ve zenginliklerine yer verildi.

Şarkının aranjmanını Mustafa Ceceli üstlenirken, kavalda Gürkan Çakmak, bağlamada Ali Yılmaz yer aldı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Maher Zain, Kürtçe şarkısının klibini Diyarbakır'da çekti - Son Dakika

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