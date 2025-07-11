ŞIRNAK'ın Silopi ilçesinde 9 yaşındaki Mahir'in parmağına sıkışan somun, itfaiye ekiplerinin çalışmasıyla çıkarıldı.
Silopi ilçesinde oyun oynarken bulduğu somunu parmağına takan ve bir süre sonra şişlik ve ağrı hisseden Mahir'in ailesi durumu itfaiyeye bildirdi. İhbarla bölgeye giden ekipler, somunu Mahir'in parmağına zarar vermeden kesmeyi başardı. Aile, ekiplere teşekkür etti.
Son Dakika › Güncel › Mahir'in Parmağına Sıkışan Somun Kurtarıldı - Son Dakika
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