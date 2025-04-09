Mahir Polat Adli Kontrol Şartıyla Tahliye Edildi - Son Dakika
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Mahir Polat Adli Kontrol Şartıyla Tahliye Edildi

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Mahir Polat, sağlık sorunları nedeniyle konutu terk etmeme adli kontrol şartıyla tahliye edildi. Daha önce tutuklanan Polat, cezaevi koşullarının sağlığına olumsuz etki ettiği gerekçesiyle tahliye talebinde bulunulmuştu.

09.04.2025 19:04  Güncelleme: 19:16
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Haber: Edda SÖNMEZ

(İSTANBUL) - Sağlık sorunları yaşayan İstanbul Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Mahir Polat, konutu terk etmeme şeklindeki adli kontrol şartıyla tahliye edildi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik operasyolarda 19 Mart'ta gözaltına alınan ve 23 Mart'ta tutuklanan İstanbul Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Mahir Polat'ın, konutu terk etmeme adli kontrol şartıyla tahliyesine karar verildi.

Silivri'deki Marmara Cezaevi'nde tutuklandığı günden beri sağlık sorunları yaşayan Polat, kampus içindeki muayenelerinin ardından, Silivri Devlet Hastanesi ve Mehmet Akif Ersoy Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kontrole götürülmüştü.

Süreçte anjio yapılan ve tansiyonu kontrol altına alınamayan Polat, Adli Tıp Kurumu'nda da kontrolden geçirilmiş, Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi'nde holter cihazı takılarak cezaevine geri gönderilmişti.

Avukatları, Polat'ın cezaevi koşullarında bulunmasının sakıncalı olduğu gerekçesiyle tahliye talebinde bulunmuştu.

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Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel Mahir Polat Adli Kontrol Şartıyla Tahliye Edildi - Son Dakika

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