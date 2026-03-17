İBB soruşturmasında yeni karar: Mahir Polat\'ın ev hapsi kaldırıldı

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne (İBB) yönelik yürütülen "terör" soruşturması kapsamında hakkında ev hapsi kararı bulunan İBB Genel Sekreter Yardımcısı Mahir Polat'ın adli kontrol şartı değiştirildi. Ev hapsi kararı kaldırılarak yurt dışına çıkış yasağına çevrildi.

BAŞSAVCILIKTAN YENİDEN DEĞERLENDİRME TALEBİ

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, yürütülen soruşturma kapsamında uygulanan adli kontrol tedbirlerinin gözden geçirilmesini talep etti. Bu talep üzerine dosya yeniden değerlendirildi.

İstanbul 5. Sulh Ceza Hakimliği, Mahir Polat hakkında önemli bir değişikliğe gitti. Kararda, dosyadaki delillerin büyük ölçüde toplanmış olması ve Polat'ın ev hapsinde geçirdiği sürenin dikkate alındığı belirtildi.

YURT DIŞI YASAĞI GETİRİLDİ

Hakimlik, söz konusu gerekçeler doğrultusunda ev hapsi tedbirinin kaldırılmasına ve yerine yurt dışına çıkış yasağı şeklinde adli kontrol uygulanmasına hükmetti.