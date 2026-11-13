Mahiroğlu soruşturmasında 5 kişi tutuklandı, aralarında Doruk Bulut da bulundu

Cafer Mahiroğlu hakkında yürütülen soruşturmada gözaltına alınan 8 şüpheliden 5'i tutuklanırken, 3 kişi adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Tutuklananlar arasında Silivri Belediyesi'ne yönelik soruşturma kapsamında daha önce tutuklanan eski CHP Silivri İlçe Başkanı Doruk Bulut da yer aldı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Cafer Mahiroğlu hakkında "Rüşvet", "İhaleye Fesat Karıştırma" ve "Suçtan Kaynaklanan Malvarlığı Değerlerini Aklama" suçlarından yürütülen soruşturma sürüyor. Mahiroğlu'na ait olduğu iddia edilen Bustech Araç Bakım Onarım Hizmetleri A.Ş.'nin 2021 yılında İzmir'de paravan olarak kurdurularak usulsüz ihaleler aldığı öne sürüldü. Ayrıca şirket aracılığıyla Halk TV, Özdemir Üç Tekstil ve kişisel hesapların fonlandığı, yapılan ödemelerin kısa sürede ilgili hesaplarda birden fazla kez dolaşıma sokularak aklanmaya çalışıldığı ve Halk TV'nin bu süreçte topluma karşı kalkan olarak kullanıldığı iddia edildi.

Öte yandan gizli tanık ve etkin pişmanlıktan yararlanan kişilerin ifadelerinde, Cafer Mahiroğlu tarafından satın alınmasının ardından Halk TV'nin ekonomik sıkıntı yaşamaması için İzmir Büyükşehir Belediyesi'nden ihaleler alındığı, ihale ve hakediş ödemeleri süreçlerinde sorumlulara elden döviz ve Türk lirası verildiği öne sürüldü. Soruşturma kapsamında, Eskişehir, İzmir, Ankara ve İstanbul'da eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonda 8 şüpheli gözaltına alındı.

Operasyonda gözaltına alınan şüphelilerin eski İzmir Belediye Genel Sekreteri Ramazan Tezcan, Bustech isimli şirkette büro memuru olarak çalışan Filiz Bulut, Maker ve Zafer İnşaat ortağı İbrahim Seyfittinoğlu, Bustech Proje Yöneticisi Murat Topuz, eski İzmir Belediyesi Makine İkmal Daire Başkanı Haluk Harun Tuzsuzoğlu ve İzmir Belediyesi Makine İkmal Daire Başkanlığı'nda kontrolör olarak görev yapan Mehmet Meral olduğu öğrenildi.

5 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden Ramazan Tezcan, Mehmet Meral, Haluk Harun Tuzsuzoğlu ve İbrahim Tuncol, çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. Öte yandan, Silivri Belediyesi'ne yönelik soruşturma kapsamında daha önce tutuklanan eski CHP Silivri İlçe Başkanı Doruk Bulut da bu soruşturma kapsamında yeniden tutuklandı.

Sulh Ceza Hakimliği'ne çıkarılan şüphelilerden Filiz Bulut, İbrahim Seyfittinoğlu ve Murat Topuz ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.