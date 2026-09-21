Mahkeme, 26 kilogram altın davasında eski DHMİ Daire Başkanı Acar'ı tahliye etti

ANKARA'da, eski Devlet Hava Meydanları İşletmesi (DHMİ) Daire Başkanı Mehmet Cemil Acar, 'Mal Bildiriminde Bulunulması, Rüşvet ve Yolsuzluklarla Mücadele Kanunu'na muhalefet suçundan tutuklu yargılandığı davada tahliye edildi.

Eski DHMİ Daire Başkanı Mehmet Cemil Acar, geçen yıl Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı'nın suç duyurusu üzerine Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturma kapsamında tutuklandı. Acar'a ait kasada yapılan incelemelerde 26 kilogram külçe altın, 1 milyon 320 bin dolar ve 121 bin avro ele geçirildi. Acar ve eski eşi Çağla Acar hakkında 'Mal Bildiriminde Bulunulması, Rüşvet ve Yolsuzluklarla Mücadele Kanunu'na muhalefet suçundan dava açıldı. Acar, 9 Mart 2026'da görülen duruşmada tahliye edildi. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nın karara itirazı üzerine Ankara 10'uncu Ağır Ceza Mahkemesi, Acar hakkında tutuklamaya yönelik yakalama emri çıkardı. Acar, 15 Mart'ta Aksaray'da yakalanarak yeniden tutuklandı.

SAVCI, TUTUKLULUĞUNUN DEVAMINI İSTEDİ

Ankara 89'uncu Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya tutuklu sanık Mehmet Cemil Acar bulunduğu cezaevinden Ses ve Görüntülü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile bağlanırken taraf avukatları salonda hazır bulundu. Acar, savunmasında 540 gündür tutuklu olduğunu belirterek, "İlk günden beri ben suçlu ilan edildim. Bürokratik, siyasi gücü arkasına almış kişilerin savaşları sonucunda bu haldeyim. Ben sanki düşman devletin vatandaşıymışım gibi muamele görüyorum. Ben 28 yıl boyunca devletime şerefle hizmet ettim. Cumhurbaşkanına en yakın bürokratlarla beraber çalışarak hiçbir ceza almadan bugünlere geldim. Ama ben bugün buradayım. 18 aydır aleyhime tek bir belge bile girmedi" dedi.

Avukat beyanlarının ardından duruşma savcısı, Acar yönünden kuvvetli suç şüphesini gösteren somut delillerin bulunduğunu, bilirkişi raporunun henüz dosyaya ulaşmadığını, delillerin tamamlanmadığını ve delilleri karartma ihtimalinin devam ettiğini belirterek, tutukluluk halinin devamını talep etti. Savcı, tutuksuz sanık Çağla Acar hakkındaki adli kontrol tedbirlerinin de devamını istedi. Mahkeme, Acar'ın tutuklulukta geçirdiği süreyi ve dosyanın mevcut durumunu dikkate alarak, tahliyesine karar verdi. Duruşma 7 Aralık'a ertelendi.