Mahkeme, Bursa Yıldırım'da bıçaklı ölüm davasında 2 sanığın tutukluluğunu sürdürdü - Son Dakika
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Mahkeme, Bursa Yıldırım'da bıçaklı ölüm davasında 2 sanığın tutukluluğunu sürdürdü

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Bursa Yıldırım'da bıçaklanan kişinin ölümü davasında tutuklu 2 sanığın yargılanmasına devam edildi. Bir sanık olaya karışmadığını ileri sürerek tahliye istedi, diğeri öldürme kastı olmadığını savundu; mahkeme tutuklulukların devamına karar verip duruşmayı erteledi.

Bursa'nın Yıldırım ilçesinde çıkan kavgada bıçaklanan kişinin ölümüyle ilgili tutuklu 2 sanığın yargılanmasına devam edildi.

Bursa 4. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya tutuklu sanıklar Maşallah T. ve Mücahit S. ile taraf avukatları katıldı.

Tanıkların dinlenmesinin ardından söz verilen Mücahit S, olay yerine gelen tanıklardan birine ilk yardım yapmasını ve ambulansı aramasını söylediğini anlattı.

Olaya karışmadığını ileri süren sanık, tahliye talebinde bulundu.

Maşallah T. ise bazı tanık beyanlarını kabul etmediğini belirterek, olay anında kendisini 2-3 kişinin tuttuğunu, bu sırada maktulün kendisine doğru koştuğunu iddia etti.

Bu sebeple korktuğunu ve bıçağını çıkardığını anlatan sanık, "Öldürme kastım yoktu." diye konuştu.

Mahkeme heyeti, olay anına ilişkin görüntülerin Ulusal Kriminal Büroya gönderilmesine ve çözümü yaptırılarak sanıkların davranışlarına ilişkin rapor aldırılmasına karar verdi.

Sanıkların tutukluluklarının devamına hükmeden heyet, duruşmayı erteledi.

Olay

Yıldırım ilçesine bağlı Karapınar Mahallesi'nde geçen mart ayında meydana gelen olayda, Hamdullah Y. (36) ile Maşallah T. (20) arasında tartışma çıkmıştı.

Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Maşallah T, Hamdullah Y'yi bıçakla yaralamıştı.

İhbar üzerine olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekiplerince Kestel Devlet Hastanesine kaldırılan yaralı, müdahaleye rağmen kurtarılamamıştı.

Olayın ardından orada bulunan Mücahit S. gözaltına alınmış, Maşallah T. ise daha sonra ekiplere teslim olmuştu.

Kaynak: AA
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