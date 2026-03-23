Mahkeme, Engelli Vatandaşın Cihaz Ücretini SGK\'dan Karşılayacak

ANKARA'da doğuştan işitme engelli Akın Volkan Kahraman (38), işitme cihazının konuşma işlemcisini yenilemek için ödediği 126 bin 76 liralık tutarın 76 bin 76 liralık kısmını Sosyal Güvenlik Kurumu'ndan (SGK) geri alırken, kalan 50 bin liralık kısmı almak için de dava açtı. Ankara 23'üncü İdare Mahkemesi, 50 bin liralık farkın da SGK tarafından karşılanmasına karar verdi.

İşitme engelli Akın Volkan Kahraman, kullandığı işitme cihazının kullanım süresinin dolması üzerine geçen yıl doktor raporuyla cihazın konuşma işlemcisini yeniledi. Söz konusu parça için 126 bin 76 TL ödeyen Kahraman, yaptığı başvuru üzerine bu tutarın 76 bin 76 TL'lik kısmını SGK'dan geri aldı. Akın Kahraman, kalan 50 bin TL'lik kısmın ödenmesi için de avukatı aracılığıyla SGK'ya dava açtı. Ankara 23'üncü İdare Mahkemesi, sağlık hizmetlerinden yararlanma hakkının anayasa ile güvence altına alındığını, işitme kaybı bulunan bir kişinin günlük yaşamını sürdürebilmesi için gerekli olan işitme cihazı ve parçalarının 'sağlık hakkı' kapsamında değerlendirilmesi gerektiğine karar vererek, 50 bin TL'lik farkın da SGK tarafından davacıya ödenmesine hükmetti. Mahkeme ayrıca, yargılama giderleri ile 18 bin TL vekalet ücretinin de SGK tarafından karşılanmasına karar verdi.

'KARAR, ENGELLİ VATANDAŞLARIMIZ İÇİN UMUT VERİCİ'

Kahraman'ın avukatı Ayşenur Çelik, müvekkilinin doğuştan işitme engelli olduğunu ve cihazı kullanmadan hayatını idame ettiremediğini ifade ederek, "Gelinen aşamada, müvekkilimin ödemiş olduğu 50 bin TL'lik cihaz ücretini yasal faiziyle almış olduk. Bu karar, engelli vatandaşlarımız için çok önemli bir karardır. Çünkü bu cihazları kullanmak zorundalar; bu cihazlar hayatlarının bir parçasıdır. Dolayısıyla bu cihazlara paralı şekilde erişmemeleri gerekmektedir. Her şeyden önce sosyal devlet ilkesi gereğince bu cihazları ücretsiz şekilde kullanmaları gerekmektedir. Bu noktada karar, özellikle engelli vatandaşlarımız için umut verici olmuştur. Vatandaşlarımıza tavsiyem; ödemeleri gereken ek bedeller çıkması halinde ve hayatları için zorunluluk teşkil eden cihazlar söz konusu olduğunda, mutlaka idari yolları tükettikten sonra olumlu bir yanıt alamazlarsa mahkemelere başvurmaları yönündedir" dedi.