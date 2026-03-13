Görevden Uzaklaştırılan Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer'e Maaş Kararı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Görevden Uzaklaştırılan Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer'e Maaş Kararı

13.03.2026 01:33  Güncelleme: 02:57
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İstanbul 4. İdare Mahkemesi, görevden uzaklaştırılan Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer'e, görevden uzak kaldığı dönemde ödenmeyen maaşının 2/3'ünün yasal faiziyle birlikte ödenmesine karar verdi. Mahkeme, ilgili yasaları dikkate alarak ödenmeyen tutarların hukuka uygun bulunmadığını vurguladı.

(İSTANBUL) - İstanbul 4. İdare Mahkemesi, görevden uzaklaştırılan Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer'e görevden uzak kaldığı dönemde ödenmeyen maaşının 2/3'ünün yasal faiziyle birlikte ödenmesine hükmetti.

Mahkeme kararına göre, Özer 31 Ekim 2024 tarihinde hakkında yürütülen soruşturma kapsamında İçişleri Bakanlığı kararıyla görevden uzaklaştırıldı. Görevden uzaklaştırma tedbirinin sürdüğü dönemde, 2025 yılı Temmuz ve Ağustos aylarına ilişkin maaşının üçte ikilik kısmının ödenmediği gerekçesiyle dava açıldı.

Davacı taraf, 5393 sayılı Belediye Kanunu'nun 47. maddesi uyarınca görevden uzaklaştırılan belediye başkanlarına görevden uzak kaldıkları süre boyunca aylık ödeneklerinin üçte ikisinin ödenmesinin zorunlu olduğunu belirterek işlemin iptalini ve ödenmeyen tutarların yasal faiziyle birlikte ödenmesini talep etti.

Esenyurt Belediye Başkanlığı ise savunmasında, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Yerel Yönetimler Genel Müdürlüğü'nün 23 Ağustos 2021 tarihli görüşüne dayanarak ödeme yapılamayacağını belirterek davanın reddini istedi.

Mahkeme, Anayasa'nın 127. maddesi ile 5393 sayılı Belediye Kanunu'nun 47. maddesini birlikte değerlendirerek görevden uzaklaştırılan belediye başkanlarına görevden uzak kaldıkları süre boyunca aylık ödeneklerinin üçte ikisinin ödenmesi gerektiğini vurguladı.

Kararda, davacının görevden uzaklaştırma kararının devam ettiği 2025 yılı Temmuz ve Ağustos aylarına ilişkin ödenmeyen maaşının 2/3'lük kısmının ödenmemesi işleminde hukuka uygunluk bulunmadığı ifade edildi.

Mahkeme, söz konusu işlemin iptaline ve davacının yoksun kaldığı parasal hakların her bir ödeme için tahakkuk tarihinden itibaren işleyecek yasal faiziyle birlikte ödenmesine karar verdi.

Kararla birlikte davalı idarenin 1.454,30 TL yargılama gideri ile 30 bin TL avukatlık ücretini de davacıya ödemesine hükmedildi.

Kaynak: ANKA

Esenyurt Belediye Başkanı, Yerel Haberler, Ahmet Özer, İstanbul, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Görevden Uzaklaştırılan Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer'e Maaş Kararı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
İzlemeyenler pişman Dün gece Şampiyonlar Ligi’nde neler oldu neler İzlemeyenler pişman! Dün gece Şampiyonlar Ligi'nde neler oldu neler
Düşünmeden hareket etti, evlat katili oldu Düşünmeden hareket etti, evlat katili oldu
Nereden nereye Bir zamanlar Süper Lig’i sallayan takım BAL’dan da düştü Nereden nereye! Bir zamanlar Süper Lig'i sallayan takım BAL'dan da düştü
İran’daki savaş başka bir komşumuza sıçradı: Onlarca ölü var İran'daki savaş başka bir komşumuza sıçradı: Onlarca ölü var
SGK denetimde 650 bin emeklilik iptal edildi, sizin de olabilir SGK denetimde! 650 bin emeklilik iptal edildi, sizin de olabilir
650 kişiye büyük şok: Emeklilikleri iptal edildi, maaşları geri ödeyecekler 650 kişiye büyük şok: Emeklilikleri iptal edildi, maaşları geri ödeyecekler

00:55
Trump, İran’da bataklığa saplanıyor Yine uçakları düştü
Trump, İran'da bataklığa saplanıyor! Yine uçakları düştü
00:22
İran’ın, İsrail’in istihbarat merkezini vurduğu iddiası
İran'ın, İsrail'in istihbarat merkezini vurduğu iddiası
00:19
İspanyollarla dostluk rüzgarı Samsun, Atatürk ve Pedro Sanchez tezahüratlarıyla inledi
İspanyollarla dostluk rüzgarı! Samsun, Atatürk ve Pedro Sanchez tezahüratlarıyla inledi
00:14
İran, Erbil’de Peşmerge-Fransız askeri üssünü vurdu
İran, Erbil'de Peşmerge-Fransız askeri üssünü vurdu
23:37
Artan petrol fiyatları Rusya’nın işine yaradı
Artan petrol fiyatları Rusya'nın işine yaradı
22:59
Netanyahu gerçek niyetini itiraf etti, daha konuşmasını bitirmeden İran’dan füzeli yanıt geldi
Netanyahu gerçek niyetini itiraf etti, daha konuşmasını bitirmeden İran'dan füzeli yanıt geldi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 13.03.2026 02:57:34. #7.12#
SON DAKİKA: Görevden Uzaklaştırılan Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer'e Maaş Kararı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.