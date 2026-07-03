Mahkeme, Müslüman Dini İdaresi Başkan Yardımcısını Cezalandırdı - Son Dakika
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Mahkeme, Müslüman Dini İdaresi Başkan Yardımcısını Cezalandırdı

03.07.2026 13:28
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Rus mahkeme, tarihi tablolar nedeniyle Muhetdinov'a 'nefret körükleme' suçundan ceza verdi.

Rusya'da bir mahkeme, Rusya Federasyonu Müslümanları Dini İdaresi Başkan Yardımcısı Damir Muhetdinov'u, ofisinde tarihte Tatarların Rus prenslere karşı zaferi ile ilgili tablolar bulundurmasını gerekçe göstererek "nefret veya düşmanlığı körükleme" suçlamasıyla para cezasına çarptırdı.

Moskova Tuşinskiy Bölge Mahkemesinin basın servisinden yapılan açıklamaya göre, mahkemede yapılan duruşmada, Muhetdinov'a "nefret veya düşmanlığı körükleme eylemi" gerekçesiyle 20 bin ruble idari para cezası verildi.

Davaya, Muhetdinov'un ofisinde bulunan ve Tatarların Rus prenslere karşı zaferini anlatan "Kalka'daki Ziyafet" ve "Suzdal yakınlarında Karanlık Vasiliy'nin esir alınması" adlı iki tablonun gerekçe gösterildiği belirtildi.

"Kararı itiraz etmek için inceliyoruz"

Rusya Federasyonu Müslümanları Dini İdaresi Başkan Yardımcısı Muhetdinov konuyla ilgili olarak idarenin internet sayfasından yaptığı açıklamada, halihazırda mahkeme kararının henüz hukuken kesinleşmiş olmadığını hatırlattı.

Kararı incelediklerini ve değerlendirme yaptıktan sonra mahkemeye yasal yollarla itiraz etme ihtimali de dahil olmak üzere daha sonra adım atacaklarını kaydeden Muhetdinov, "Kanaatimce tüm hukuki meseleler; savunma haklarının güvence altına alınması, delillerin objektif bir şekilde değerlendirilmesi ve davanın tüm koşullarının incelenmesi suretiyle, belirlenen usul çerçevesinde ve avukatların katılımıyla çözüme kavuşturulmalıdır. Şahsım adına yargı sistemine saygı duyuyorum." dedi.

Muhetdinov, karara itiraz edilmesi yönünde adım atılması halinde üst mahkemelerin itiraza yönelik argümanları titizlikle inceleyeceğine inancının tam olduğunu vurguladı.

Söz konusu tabloların yer aldığı fotoğraflar, Muhetdinov'un Donetsk'ten gelen Müslümanlarla görüşmesinin ardından Rusya Müslümanları Dini İdaresinin internet sitesinde yayımlanmıştı.

Muhetdinov'a haziran ayı başında da, aynı tablolarla bağlantılı olarak "dini sembollere hakaret" suçlamasıyla 150 bin ruble para cezası verilmişti. Bu cezanın, 1223'te Moğol ve Rus orduları arasında yaşanan Kalka Muharebesi'ni konu alan tablo nedeniyle kesildiği ifade edilmişti.

Savcılık, "Kalka'daki ziyafet" tablosundaki görsellerin şiddet ve aşağılama unsurları barındırdığını öne sürerek, "Kalka Muharebesi'nin ardından Rus prenslerinin bedenleri kalkanların altına yerleştirilmiş ve Prens Vasiliy esir düştüğü anda silahsız olarak gösterildiği ve bu tasvirin tarihsel ve kültürel bağlamda statü, otorite ve onur kaybını simgelediğini" savunmuştu.

Kalka Nehri Muharebesi, Ruslar ile Tatar-Moğollar arasındaki ilk askeri çatışmalardan biri olarak biliniyor. Tarihi kaynaklarda, muharebenin Rus ordusunun ve prenslerinin ağır kayıplar vererek bozguna uğramasıyla sonuçlandığı belirtiliyor.

Bu muharebe sonrasında Rusya'da yüzyıllar sürecek olan Moğol istilası ile birlikte tarihteki Türk devletlerinden biri olan Altın Orda Devleti'nin resmi kuruluş süreci başlamıştı.

Kaynak: AA

Politika, Güncel, Medya, Dünya, Son Dakika

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