Mahkeme, Pakistan'ın Su Haklarını Onayladı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Güncel

Mahkeme, Pakistan'ın Su Haklarını Onayladı

11.08.2025 23:39
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Lahey Mahkemesi, Pakistan'a Batı Nehirleri'nin sınırsız kullanım hakkı tanıdı.

Hindistan ile Pakistan arasında mayısta yaşanan gerilimin ardından Yeni Delhi yönetiminin "İndus Suları Anlaşması"nı (IWT) askıya alması üzerine Pakistan'ın başvurduğu Lahey merkezli Daimi Tahkim Mahkemesi, Jhelum, Chenab ve İndus'tan oluşan "Batı Nehirleri" üzerinde İslamabad yönetiminin sınırsız kullanım hakkı olduğuna hükmetti

Pakistan Dışişleri Bakanlığı, IWT'nin Hindistan tarafından askıya alınmasıyla Pakistan'ın başvurduğu Daimi Tahkim Mahkemesi'nin 8 Ağustos'taki kararına ilişkin yazılı açıklamada bulundu.

Açıklamada, mahkeme kararındaki, Jhelum, Chenab ve İndus'tan oluşan "Batı Nehirleri" sularının Hindistan tarafından Pakistan'ın sınırsız kullanımı için "akıtılması gerektiğinin" belirtilmesinden duyulan memnuniyet ifade edildi.

Mahkemenin, "teknik tasarım ve su depolama" konusunda Pakistan'ın haklı olduğu yönünde karar verdiği aktarılan açıklamada, söz konusu kararla birlikte Hindistan'ın su depolama kapasitesine sınır getirildiği de vurgulandı.

Açıklamada, Pakistan'ın İndus Suları Antlaşması'nın tam olarak uygulanmasında kararlı olduğunun altı çizilerek, "Pakistan, Hindistan'ın anlaşmanın normal işleyişine derhal dönmesini ve Daimi Tahkim Mahkemesi tarafından açıklanan kararı sadakatle uygulamasını beklemektedir." ifadeleri kullanıldı.

Hindistan'ın saldırısı ve çatışmalar

Hindistan'ın, 22 Nisan'da Cammu Keşmir'in Pahalgam bölgesinde 26 kişinin öldürüldüğü terör saldırısına misilleme gerekçesiyle 6 Mayıs'ta Pakistan toprakları ve Pakistan'ın kontrolündeki Azad Keşmir bölgesine füze saldırıları düzenlemesiyle taraflar arasında çatışmalar başlamıştı.

Hindistan Başbakanı Narendra Modi, başkanlık ettiği kabine toplantısında, askeri saldırıları "Sindoor Operasyonu" şeklinde adlandırmış ve operasyonu "gurur anı" olarak nitelendirmişti.

Pahalgam saldırısını düzenleyenlerin "Pakistan'dan geldiği" suçlamasında bulunan Hindistan, "İndus Suları Anlaşması"nı askıya almıştı.

İki ülke, 10 Mayıs'ta ABD'nin arabuluculuğunda ateşkes ilan etmişti.

Kaynak: AA

Uluslararası İlişkiler, Diplomasi, Hindistan, Pakistan, Politika, Güncel, Hukuk, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Güncel Mahkeme, Pakistan'ın Su Haklarını Onayladı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Ameliyat öncesi, Ferdi Tayfur çalınmasını istedi Ameliyat öncesi, Ferdi Tayfur çalınmasını istedi
Otobüs şoförü valizin hareket ettiğini fark etti, içini açınca şaşkına döndü Otobüs şoförü valizin hareket ettiğini fark etti, içini açınca şaşkına döndü
İngiltere’de büyük sürpriz Liverpool’u yenerek şampiyon oldular İngiltere'de büyük sürpriz! Liverpool'u yenerek şampiyon oldular
Bakan Mehmet Şimşek’in acı günü Taziye mesajları üst üste geldi Bakan Mehmet Şimşek'in acı günü! Taziye mesajları üst üste geldi
Depremi yaşayan Balıkesir’de fabrika yangını 2 işçi hayatını kaybetti Depremi yaşayan Balıkesir'de fabrika yangını! 2 işçi hayatını kaybetti
Ronaldo’ya büyük şok Al Nassr, İspanya 2. Lig ekibi Almeria’ya yenildi Ronaldo'ya büyük şok! Al Nassr, İspanya 2. Lig ekibi Almeria'ya yenildi
Selçuk Şahin, teknik direktörlüğe adım attığı maçta hezimeti yaşadı Selçuk Şahin, teknik direktörlüğe adım attığı maçta hezimeti yaşadı
Morata Galatasaray’dan ayrıldı İşte yeni takımı Morata Galatasaray'dan ayrıldı! İşte yeni takımı
Sosyal medya fenomeni Deniz Servan Narin trafik kazasında hayatını kaybetti Sosyal medya fenomeni Deniz Servan Narin trafik kazasında hayatını kaybetti
Deprem sonrası Balıkesir’de yaz okulları tatil edildi Deprem sonrası Balıkesir'de yaz okulları tatil edildi
Türkiye beşik gibi Ankara güne depremle uyandı Türkiye beşik gibi! Ankara güne depremle uyandı

22:48
Ciğerlerimiz alev alev 4 şehrimizde orman yangını
Ciğerlerimiz alev alev! 4 şehrimizde orman yangını
21:42
Manisa Kırkağaç’ta 4 büyüklüğünde deprem
Manisa Kırkağaç'ta 4 büyüklüğünde deprem
19:53
Balıkesir Sındırgı beşik gibi sallanıyor
Balıkesir Sındırgı beşik gibi sallanıyor
19:23
12 yaşındaki çocuğun kullandığı otomobil köprüden uçtu
12 yaşındaki çocuğun kullandığı otomobil köprüden uçtu
19:00
Sahte diploma soruşturması ile ilgili Erdoğan’dan ilk sözler
Sahte diploma soruşturması ile ilgili Erdoğan'dan ilk sözler
09:30
11 yaşındaki kız çocuğu çayda boğuldu
11 yaşındaki kız çocuğu çayda boğuldu
09:28
Kim Milyoner Olmak İster’de Oktay Kaynarca’dan elenen yarışmacıya unutulmaz teklif
Kim Milyoner Olmak İster'de Oktay Kaynarca'dan elenen yarışmacıya unutulmaz teklif
08:48
Özcan Deniz’in annesinden şok sözler: Bana 20 bin TL değer biçti
Özcan Deniz'in annesinden şok sözler: Bana 20 bin TL değer biçti
08:19
Görüntüler vahim Depremde 250 yıllık caminin minaresi de yıkıldı
Görüntüler vahim! Depremde 250 yıllık caminin minaresi de yıkıldı
08:09
Balıkesir depreminde ünlü oyuncu Eylül Tumbar amcasını kaybetti
Balıkesir depreminde ünlü oyuncu Eylül Tumbar amcasını kaybetti
07:48
Halk otobüsü şoförü müstehcen film izlerken kadın yolcuya yakalandı
Halk otobüsü şoförü müstehcen film izlerken kadın yolcuya yakalandı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 11.08.2025 23:49:25. #7.11#
SON DAKİKA: Mahkeme, Pakistan'ın Su Haklarını Onayladı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.