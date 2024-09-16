Mahmud Abbas İspanya'ya Ziyaret Edecek

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Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas'ın, 18 Eylül'de İspanya'nın başkenti Madrid'i ziyaret edeceği bildirildi.

İspanya'nın, 28 Mayıs'ta resmi olarak tanıdığı Filistin'in Madrid'deki ilk büyükelçisi olma ünvanını alan Hüsnü Abdulvahid, parlamenter monarşi ile yönetilen ülkede Kral 6. Felipe'ye güven mektubunu sundu.

Büyükelçi Abdulvahid, güven mektubunu sunmasının ardından basına yaptığı açıklamada, İspanya'nın Filistin devletini tanımasının ardından Devlet Başkanı Mahmud Abbas'ın bu ülkeye ilk ziyaretini 18 Eylül'de gerçekleştireceğini duyurdu.

İspanya'da 2022'den bu yana büyükelçi olarak görev yapan ancak İspanya'nın Filistin'i tanımasının ardından, bu kez güven mektubu ile Kral 6. Felipe'nin karşısına çıkan Abdulvahid, "İspanya ve Filistin arasındaki ikili ilişkiler doğru yolda ilerliyor ve bu hiç kimseye karşı olmayan, sadece barıştan ve herkesin yararına olacak siyasi çözümden yana bir yol." dedi.

"Filistin'e sürekli ve koşulsuz desteğinden" dolayı İspanya'ya teşekkür eden Büyükelçi Abdulvahid, "İspanya neyse ki soykırım yapan İsrail devletine öldürme ruhsatı veren başkalarının tuzağına düşmedi." ifadesini kullandı.

Büyükelçi Abdulvahid, Abbas'ın Madrid'de Başbakan Pedro Sanchez ile görüşeceğini söyledi.

İspanya'nın Filistin'i tanımasından sonra iki ülke arasındaki ilk hükümetler arası zirvenin yıl sonundan önce yapılması öngörülüyor.