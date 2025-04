Mahmud Halil İçin Times Meydanı'nda Gösteri

ABD'nin New York kentindeki ünlü Times Meydanı'nda Filistin yanlısı gösterilere öncülük ettiği gerekçesiyle gözaltına alınan Filistinli aktivist Mahmud Halil'in salıverilmesi için gösteri düzenlendi.

New York Post'un haberine göre, binlerce kişi, Filistinli aktivist Halil'e destek olmak amacıyla Times Meydanı'nda bir araya geldi.

Göstericiler, "Halil'e özgürlük" ve "Ellerinizi öğrencilerden çekin" yazılı pankartlar taşıdı.

Yağmura rağmen süren gösteriye katılanların arasında Filistin asıllı Amerikalı aktivist Linda Sarsour da yer aldı.

Halil'in gözaltına alınması

ABD'de Columbia Üniversitesi protestolarına öncülük eden aynı üniversitenin yüksek lisans öğrencisi Filistinli aktivist Mahmud Halil, 8 Mart'ta eşiyle evine giderken bina girişinde gözaltına alınmıştı.

Avukatı Amy Greer, Halil'in, "yeşil kartlı daimi ikametgah sahibi" olarak ABD'de bulunmasına ve eşinin Amerikalı olmasına rağmen Göçmenlik ve Gümrük Muhafaza Dairesi yetkililerince tutuklandığını ve yeşil kartının iptal edildiğini belirtmişti.

ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio, sosyal medya platformu X'teki hesabından yaptığı paylaşımda, "Amerika'daki Hamas destekçilerinin vizelerini veya yeşil kartlarını iptal edeceğiz, böylece sınır dışı edilebilecekler." ifadesini kullanmıştı.

Avukatlarının mahkemeye başvurması üzerine New York Bölge Mahkemesi yargıcı, Halil'in sınır dışı edilmesine geçici engel kararı koymuş, ardından Halil'in gözaltına alındıktan sonra New Jersey'e götürülmesi nedeniyle davayı New Jersey Bölge Mahkemesine havale etmişti.

Benzer gerekçelerle gözaltına alınan, Tuft Üniversitesinde doktora yapan Türk öğrenci Rümeysa Öztürk'ün sınır dışı edilmesi talebiyle açılan dava 14 Nisan'a ertelenmişti.