Mahmut Arıkan, 800 milyar fon iddiasında iktidar ve muhalefeti temizliğe çağırdı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Mahmut Arıkan, 800 milyar fon iddiasında iktidar ve muhalefeti temizliğe çağırdı

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Mahmut Arıkan, 800 milyar fon iddiasında iktidar ve muhalefeti temizliğe çağırdı
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Saadet Partisi Genel Başkanı Mahmut Arıkan, iddia edilen 800 milyar liralık fonun Cumhuriyet tarihinin en büyük yolsuzluğu olduğunu söyledi. Arıkan, sürecin birkaç kişiye yıkılarak örtbas edilebileceğini söyleyip iktidar ve muhalefeti temizliğe çağırdı.

(ANKARA) - Saadet Partisi Genel Başkanı Mahmut Arıkan, "fon krizine ilişkin iddia edilen 800 milyar liranın Cumhuriyet tarihinin en büyük yolsuzluğu" olarak nitelendirdi. Arıkan, olayın birkaç kişinin sorumluluğuna indirgenerek üstünün örtülmeye çalışılabileceğini belirterek, iktidarıyla muhalefetiyle bir seferberlik başlatıp sistemin temizlenmesi gerektiğini söyledi.

Saadet Partisi Genel Başkanı Mahmut Arıkan, KRT TV'de yayınlanan "Liderler Özel" programında fon krizine ilişkin açıklamalarda bulundu.  Sürecin birkaç kişinin feda edilmesiyle kapatılmaya çalışıldığını belirten Arıkan, "Birkaç kurban verilerek sürecin kapatılacağını ben düşünüyorum" diyerek iktidarın adımlarını eleştirdi.

Eski bakanla ilgili çıkan haberlerin tek bir merkezden yönlendirildiğine dikkati çeken Arıkan, "Bir kumanda merkezinden düğmeye basıldı ve iktidarın, tırnak içinde söylüyorum, yılmaz savunucuları koro halinde bakan hanımın istifa etmesi gerektiğini, yanlış yaptığını söylediler. Yani bu Betül Hanım kurban verilecek tabiri yerindeyse, olayın üstü örtbas edilmeye çalışılacak" ifadelerini kullandı.

Toplumun tüm kesimlerinin bu iddiaları konuştuğunu belirten Arıkan,"Pazardaki vatandaş bunu konuşuyor. Köydeki vatandaş bu fon meselesini konuşuyor. Artık mızrak çuvala sığmıyor" dedi. Sadece anlık sonuçların değil, asıl kurgunun tartışılması gerektiğini vurgulayan Arıkan, "Bugünkü sonuç 24 yıl boyunca inşa edilen sistemin bir sonucu. O 24 yıl boyunca inşa edilen sistemi tartışmıyoruz, farkındaysanız... O kurgu, o düzen 2021 senesinde başlamış. 2021 önemli bir sene; gri listeye alındığımız, şüphelerin üzerimize odaklandığı sene bu şirket kurulmuş" tespitinde bulundu.

"PARTİLİ YOLSUZLUK SİSTEMİNDEN ÇIKMAMIZ GEREKİYOR"

Yaşanan tablonun "iktidara entegre bir düzenek sayesinde" ortaya çıktığını aktaran Arıkan, "Bir an önce partili cumhurbaşkanlığı hükümet sisteminden, parti başkanının cumhurbaşkanı olduğu hükümet sisteminden çıkmamız gerekiyor. İkincisi de partili yolsuzluk sisteminden çıkmamız gerekiyor" dedi.

Siyasetteki yozlaşma tartışmalarına değinen Arıkan, "'Senin hırsızın, benim hırsızım' kavgası başladı. Seninki daha çok çaldı, benimki daha az çaldı... Bir an önce bu sarmaldan çıkacak, ahlaki yapıyı büyütecek mekanizmalara ihtiyacımız var" ifadelerini kullandı. Sürecin iktidar ve muhalefet iş birliğiyle temizlenmesi gerektiğini belirten Arıkan, "İktidarıyla muhalefetiyle bir seferberlik başlatıp o bağırsakları o şekilde temizlememiz lazım" değerlendirmesinde bulundu.

İktidarın olaylara müdahale biçimini bir yangın metaforuyla eleştiren Arıkan, "İktidar şunu yapıyor; bir yangın çıkıyor, yangını takip ediyor... Ne zaman yangın iktidarın canını yakmaya başladı, itfaiye o zaman oraya gidiyor. Yangını söndürüyor... Sizin işiniz yangın çıktıktan sonra yangın söndürmek değil. Sizin işiniz yangın çıkmadan, yangın çıkmaya sebebiyet verecek tehlikeleri ortadan kaldırmak" dedi.

İktidar yetkililerinin söylemleriyle eylemlerinin birbirini tutmadığını belirten Arıkan, "İktidar yetkilileri cümleleri toplumu narkozlamak üzerine kuruyor" diyerek geçmişte yaşanan ekonomik kayıpları hatırlattı. Arıkan, "60 milyar dolar paramız Kur Korumalı Mevduat neticesinde buharlaştı, gitti. Merkez Bankası operasyonlarıyla 128 milyar dolarımız buharlaştı, gitti" ifadelerini kullandı.

"SONUNA KADAR GİDİLİRSE HER ŞEY ORTAYA ÇIKAR"

Gündemdeki iddiaların boyutuna dikkati çeken Arıkan, "800 milyar, ağızdan kolay çıkıyor ama Cumhuriyet tarihinin en büyük yolsuzluğundan bahsediyoruz, en büyük sıkıntısından bahsediyoruz" dedi. Sürecin şeffaf bir şekilde aydınlatılabileceğini belirten Arıkan, "Borsanın şöyle bir güzelliği var, fonların şöyle bir güzelliği var: Her şey kayıt altındadır. Yani böyle bir gizli saklı bir iş yapma şansı yok. Sonuna kadar gidilirse her şey ortaya çıkar. Bakalım bir turnusol kağıdı olacak bu mesele" değerlendirmesinde bulundu.

Kaynak: ANKA
Mahmut ArıkanPolitikaEkonomiGüncelSpSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Yok artık Montella İstifası beklenirken yaptığı açıklama pes dedirtti Yok artık Montella! İstifası beklenirken yaptığı açıklama pes dedirtti
Yahşihan Belediyesi soruşturması Eski AK Partili ve MHP’li başkanlar dahil 15 kişi tutuklandı Yahşihan Belediyesi soruşturması! Eski AK Partili ve MHP'li başkanlar dahil 15 kişi tutuklandı
Fon soruşturmasında yeni istifalar mı gelecek Erdoğan’dan kesin rest geldi Fon soruşturmasında yeni istifalar mı gelecek? Erdoğan'dan kesin rest geldi
A Milli Takım’a alınmayan yıldız, koca ülkeyi sallıyor Taraftarlar nasıl çıldırmasın A Milli Takım'a alınmayan yıldız, koca ülkeyi sallıyor! Taraftarlar nasıl çıldırmasın
Bülent Ersoy’un 42 yıl önce filmde emzirdiği bebek bakın kim çıktı Bülent Ersoy'un 42 yıl önce filmde emzirdiği bebek bakın kim çıktı!
Bursa’da sabırlar taştı İşte Hacıosmanoğlu’na stadı terk ettiren tezahürat Bursa'da sabırlar taştı! İşte Hacıosmanoğlu'na stadı terk ettiren tezahürat
MHK Başkanı Ferhat Gündoğdu gözaltına alındı MHK Başkanı Ferhat Gündoğdu gözaltına alındı
11:17
Patronu tutuklanan Hedef Holding 1,1 milyar liralık borcunu ödeyemeyerek temerrüde düştü
Patronu tutuklanan Hedef Holding 1,1 milyar liralık borcunu ödeyemeyerek temerrüde düştü
10:56
AYM, Yeni Parti’nin isim davasını görüştü 30 gün süre verildi
AYM, Yeni Parti'nin isim davasını görüştü! 30 gün süre verildi
10:44
Fon vurgununda para nasıl geri ödenecek İşte Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın tavrı
Fon vurgununda para nasıl geri ödenecek? İşte Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın tavrı
10:43
Yasak aşk sonucu dünyaya gelen Hamid’in hikayesi “Yok artık“ dedirtti
Yasak aşk sonucu dünyaya gelen Hamid'in hikayesi "Yok artık" dedirtti
10:41
Türk futbolunu sarsacak WhatsApp yazışmaları: Kopar kafasını gitsin
Türk futbolunu sarsacak WhatsApp yazışmaları: Kopar kafasını gitsin
10:04
Bu nasıl iş Eski imar müdürünün mal varlığı, belediye bütçesini 4’e katladı
Bu nasıl iş? Eski imar müdürünün mal varlığı, belediye bütçesini 4'e katladı
09:43
Azerbaycan’da 28 Şubat’ı hatırlatan görüntü Başörtülü öğrencileri okula almadılar
Azerbaycan'da 28 Şubat'ı hatırlatan görüntü! Başörtülü öğrencileri okula almadılar
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 29.09.2026 12:02:27. #.0.3#
SON DAKİKA: Mahmut Arıkan, 800 milyar fon iddiasında iktidar ve muhalefeti temizliğe çağırdı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei