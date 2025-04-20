Mahmut Arıkan'dan Gazze Tepkisi: "Kurulan Her Hayali Kabusa Çeviririz"

Haber: Kenan KUZUCU

(KIRIKKALE) - Saadet Partisi Genel Başkanı Mahmut Arıkan, "Rüyalarınızdan uyanın. Gazze için kurduğunuz her hayali, gördüğünüz her rüyayı kabusa çeviririz. Bundan hiç şüpheniz olmasın. Saadet Partisi var oldukça bunu unutun" dedi.

Saadet Partisi Genel Başkanı Mahmut Arıkan, partisinin 7. Olağan İl Kongresi'ne katılmak üzere Kırıkkale'ye geldi. İl Kültür Merkezi'nde düzenlenen kongrede konuşan Arıkan, Gazze konusunda açıklamalarda bulundu.

Konuşmasında İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarını ve uluslararası toplumun sessizliğini eleştiren Arıkan, "Gazze'de katil İsrail'in durmaya, dünyanın da İsrail'i durdurmaya niyeti yok. Ülkemiz sessiz, bölge ülkeleri sessiz, dünya sessiz" ifadelerini kullandı.

"Gazze tatil köyü yapılmak isteniyor"

Arıkan, Gazze konusunda bazı çevreler tarafından gündeme getirilen "hicret" söylemine tepki göstererek şu ifadeleri kullandı:

"Bakınız son günlerde birileri, Gazze konusunda ısrarla 'hicret' kelimesini getiriyor. Katil Netanyahu 'iki ülke ile pazarlık halindeyiz' diyor. Kim bu iki ülke? Katil İsrail hangi iki ülkeyle pazarlık halinde? Allah korusun, bu iki ülkeden biri Türkiye Cumhuriyeti olabilir mi? Ne olacak Gazze'ye? Trump'ın planlarına göre tatil köyü olacak. O şehitlerin torunları da başka yerlerde yaşayacak. ya hu siz iyi misiniz, aklınız yerinde mi?"

Gazze topraklarının "kelepir emlak arazisi" olarak görülmesine tepki gösteren Arıkan, "Soykırım suçluları ve onlara alkış tutanlar, rüyalarınızdan uyanın. Gazze için kurduğunuz her hayali, gördüğünüz her rüyayı kabusa çeviririz. Bundan hiç şüpheniz olmasın. Saadet Partisi var oldukça bunu unutun" dedi.

"Gazze'de tatil köyü değil, mezar sahibi bile olamayacaksınız"

Arıkan, "Gazze'nin yiğit evlatları var oldukça, orada tatil köyü değil, mezar sahibi bile olamayacaksınız. Vallahi de, billahi de, tillahi de" dedi.

Kırıkkale İl Kongresi'nde mevcut başkan Veysel Kutluca, yeniden Saadet Partisi Kırıkkale İl Başkanlığına seçildi.