(ANKARA)-Saadet Partisi Genel Başkanı Mahmut Arıkan, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun diplomasının iptal edilmesine ilişkin, "Demokrasimiz, diploma cenderesinden çıkarılmalı! Hukuk zamanlaması şaibeli girişimlerle gölgelenmemeli. Ülkenin geleceği, diplomaların etrafında dönen siyasi hesaplarla çizilmemeli." ifadesini kullandı.
Saadet Partisi Genel Başkanı Mahmut Arıkan sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada İstanbul Büyükşehir Belediye(İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun diplomasının iptal edilmesine tepki gösterdi. Arıkan açıklamasında şu ifadeleri kullandı:
"Demokrasimiz, diploma cenderesinden çıkarılmalı! Hukuk zamanlaması şaibeli girişimlerle gölgelenmemeli. Ülkenin geleceği, diplomaların etrafında dönen siyasi hesaplarla çizilmemeli. Halkın iradesi, siyasi mühendisliklere kurban edilmemeli. Aslolan diploma değil milletin iradesidir."
Son Dakika › Güncel › Mahmut Arıkan'dan İmamoğlu'nun Diploması İptali Hakkında Açıklama - Son Dakika
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