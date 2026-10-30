Mahmut Arıkan, Göreme'de 3 ölümlü peribacası çökmesinde risk görüntülerini hatırlattı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Son Dakika Uygulamayı yükle! YÜKLE

Mahmut Arıkan, Göreme'de 3 ölümlü peribacası çökmesinde risk görüntülerini hatırlattı

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Mahmut Arıkan, Göreme\'de 3 ölümlü peribacası çökmesinde risk görüntülerini hatırlattı
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Mahmut Arıkan, Göreme'deki peribacası çökmesinde 3 vatandaşın öldüğünü, aylar öncesinden yıkılma riskine dair görüntülerin kamuoyuna yansıdığını söyledi. Arıkan, vatandaşın gördüğü riski kurumların görememesini kabul edilemez buldu ve sorumluların hesap vermesini istedi.

(ANKARA) - Saadet Partisi Genel Başkanı Mahmut Arıkan, Nevşehir'in Göreme beldesinde yağış nedeniyle çöken ve üç vatandaşın hayatını kaybettiği peribacasının bulunduğu bölgede aylar öncesinden yıkılma tehlikesine dikkati çeken görüntülerin kamuoyuna yansıdığını belirterek, "Vatandaşın gördüğü bu açık risk ve tehlikeyi ilgili kurumların görememiş olması kabul edilemez" dedi.

Saadet Partisi Genel Başkanı Mahmut Arıkan, Nevşehir'in Göreme beldesinde meydana gelen ve can kayıplarına neden peribacasının çökmesine ilişkin sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, şu ifadeleri kullandı:

"Nevşehir Göreme'de meydana gelen ve vatandaşlarımızın hayatını kaybetmesine neden olan elim olay, hepimizi derin bir üzüntüye boğmuştur. Vefat eden kardeşlerimize Allah'tan rahmet; ailelerine ve yakınlarına başsağlığı ve sabır diliyorum. Bu acı olayın ardından kamuoyuna yansıyan ve aylar öncesinden bölgedeki yıkılma tehlikesine dikkat çeken görüntüler, facianın göz göre göre geldiğini açıkça ortaya koymaktadır.

Vatandaşın gördüğü bu açık risk ve tehlikeyi ilgili kurumların görememiş olması kabul edilemez. Yaşanan bu faciada sorumluluğu, ve ihmali bulunan yetkililerin tespit edilmesini, adaletin ve kamu vicdanının gereği olarak hesap vermesini bekliyoruz."

Kaynak: ANKA
Mahmut ArıkanPolitikaGüncelSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Şamil Tayyar’dan Muğla Valisi İdris Akbıyık’a sert sözler: Cevap vermek zorundasınız Vali Bey Şamil Tayyar'dan Muğla Valisi İdris Akbıyık'a sert sözler: Cevap vermek zorundasınız Vali Bey
İğrenç ötesi komplo: Nişanlısına cinsel saldırıda bulunması için internetten parayla adam tuttu İğrenç ötesi komplo: Nişanlısına cinsel saldırıda bulunması için internetten parayla adam tuttu!
Yogacılara kötü haber Nihat Hatipoğlu, tartışmalara noktayı koydu Yogacılara kötü haber! Nihat Hatipoğlu, tartışmalara noktayı koydu
Daha dün baba olmuştu Osimhen’den Galatasaray için büyük fedakarlık Daha dün baba olmuştu! Osimhen'den Galatasaray için büyük fedakarlık
Seçimleri hazmedemedi Netanyahu’nun oğlundan skandal sözler Seçimleri hazmedemedi! Netanyahu'nun oğlundan skandal sözler
Canlı yayında küstah Türkiye sözleri: Sahada anlayacakları şekilde karşılık veririz Canlı yayında küstah Türkiye sözleri: Sahada anlayacakları şekilde karşılık veririz
İşte Fenerbahçe’nin 1 numaralı hoca adayı İşte Fenerbahçe'nin 1 numaralı hoca adayı
Eski eş dehşeti İki çocuğunun annesini katledip son kurşunu kendine sıktı Eski eş dehşeti! İki çocuğunun annesini katledip son kurşunu kendine sıktı
Cuesta, Galatasaray’a geri dönüyor Cuesta, Galatasaray'a geri dönüyor
17:21
İYİ Partili Erhan Usta’dan yeni açıklama Genel Başkanı Dervişoğlu’na baş kaldırdı
İYİ Partili Erhan Usta'dan yeni açıklama! Genel Başkanı Dervişoğlu'na baş kaldırdı
17:18
Napoli’den Fenerbahçe’yi kızdıracak Lukaku itirafı: Şanslıydık, onu sattık
Napoli'den Fenerbahçe'yi kızdıracak Lukaku itirafı: Şanslıydık, onu sattık
17:13
Cumhurbaşkanı Erdoğan davet etti Zelenski Türkiye’ye geliyor
Cumhurbaşkanı Erdoğan davet etti! Zelenski Türkiye'ye geliyor
16:43
Boşandığı eşini öldürdükten sonra intihar eden adamın cebinden not çıktı
Boşandığı eşini öldürdükten sonra intihar eden adamın cebinden not çıktı
16:40
Fenerbahçe milli araya kadar Dirk Kuyt’a emanet
Fenerbahçe milli araya kadar Dirk Kuyt'a emanet
16:34
Şamil Tayyar’dan valiler kararnamesi iddiası: Bazı valiler fona bulaşmış
Şamil Tayyar'dan valiler kararnamesi iddiası: Bazı valiler fona bulaşmış
16:31
Sinem Dedetaş’ın dudağının kenarındaki kızarıklığın nedeni belli oldu
Sinem Dedetaş'ın dudağının kenarındaki kızarıklığın nedeni belli oldu
16:26
Kayıp durdurulamıyor Altın fiyatlarında sert düşüş
Kayıp durdurulamıyor! Altın fiyatlarında sert düşüş
16:06
Elektrikte devlet desteği düşürüldü 6,5 milyon aboneye zam göründü
Elektrikte devlet desteği düşürüldü! 6,5 milyon aboneye zam göründü
16:06
Asgari ücret ne kadar olacak İşte masadaki rakam
Asgari ücret ne kadar olacak? İşte masadaki rakam
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 30.10.2026 17:51:44. #.0.2#
SON DAKİKA: Mahmut Arıkan, Göreme'de 3 ölümlü peribacası çökmesinde risk görüntülerini hatırlattı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android