Mahmut Arıkan Madencilerin Sorunlarını Dinledi

Güncel

(ZONGULDAK) - Saadet Partisi Genel Başkanı Mahmut Arıkan, Zonguldak'ta maden ocağına inerek, işçilerin sorunlarını dinledi. Madencilerin çok zor koşullar altında çalıştıklarına işaret eden Arıkan, "İnşallah en kısa zamanda iktidar yetkilileri maden işletmecilerinin feryatlarını duyarak yer altındaki bu kıymetlerin yeryüzüne çıkartılması esnasındaki sıkıntılarına bir nebze de olsa fayda sağlayabilirlerse önemli bir iş yapılmış olacak" dedi.

Saadet Partisi Genel Başkanı Mahmut Arıkan, partisinin Zonguldak il teşkilatının düzenlediği program kapsamında kömür madeni işçileriyle bir araya geldi. İşçilerle birlikte kömürün çıkarıldığı ocağa, yerin yüzlerce metre altına inen Mahmut Arıkan, işçilerinin sorunlarını dinledi.

Maden işçilerinin çok zor şartlar altında kıymetli çalışmalar ortaya koyduğunu söyleyen Arıkan, "Zonguldak'ta yaptığımız çalışmalarda özellikle kömür madenlerinin özelleştirilmesiyle alakalı haksız uygulamalara şahitlik ettik. Ben bunları üzüntüyle karşıladım. İdarecilerimizin, kömür madeni işletmecilerinin hassasiyetleri dikkate almaları, taleplerini uygulamaya geçirmelerini çok çok önemli buluyorum. İnşallah en kısa zamanda iktidar yetkilileri de maden işletmecilerinin feryatlarını duyarak yer altındaki bu kıymetlerin yeryüzüne çıkartılması esnasındaki sıkıntılarına bir nebze de olsa fayda sağlayabilirlerse önemli bir iş yapılmış olacak" dedi.

"Emekçilerimizin tüm taleplerinin her zeminde takipçisi olacağız"

Arıkan, maden ocağı ziyaretiyle ilgili sosyal medya hesabından da açıklama yaptı. Arıkan, evlerine helal lokma götürebilmek için yerin metrelerce altında, zor şartlarda hayat mücadelesi veren maden işçilerinin ülkenin gerçek kahramanları olduklarını vurgulayarak, "Maden işçisi kardeşlerimizin dertlerini, sorunlarını, beklentilerini yerinde dinleme imkanı bulduk. Söz veriyoruz; Saadet Partisi olarak, emekçilerimizin tüm beklenti ve taleplerinin başta TBMM olmak üzere her zeminde takipçisi olacağız" ifadelerini kullandı.