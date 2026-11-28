Mahmut Arslan, HİZMET-İŞ'in Kızılcahamam'daki genel kurulunda yeniden başkan seçildiGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
HİZMET-İŞ Sendikası Genel Başkanı Mahmut Arslan, Ankara'nın Kızılcahamam ilçesinde 'Emeğin Küresel Kudreti' temasıyla düzenlenen 15. Olağan Genel Kurul'da yeniden genel başkanlığa seçildi. Arslan, seçimin ardından delegelere ve sendika teşkilatına teşekkür etti.
HİZMET-İŞ Sendikası Genel Başkanı Mahmut Arslan, sendikanın 15. Olağan Genel Kurulu'nda yeniden genel başkanlığa seçildi.
Sendikadan yapılan açıklamaya göre, Ankara'nın Kızılcahamam ilçesinde "Emeğin Küresel Kudreti" temasıyla düzenlenen genel kurulda Arslan güven tazeledi.
Yönetim kurulu üyeliklerine ise İdris Ersoy, Oğuz Aksoy, Hüseyin Keçeci, Abdullah Kaya, Fatih Mehmet Bakırtaş ve Hasan Kılınç seçildi.
Arslan, seçim sonucunun açıklanmasının ardından delegelere ve sendika teşkilatına teşekkür etti.
Kaynak: AA
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