Mahmut Kanarya\'nın Askerlik Hayali Gerçek Oldu

YALOVA Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü'nde temizlik işçisi olarak çalışan ve göz bozukluğu nedeniyle askere alınamayan Mahmut Kanarya'nın (52) 32 yıllık asker olma hayali 1 günlüğüne gerçek oldu.

Yalova Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü'nde temizlik işçisi olarak çalışan Mahmut Kanarya (52), göz bozukluğu nedeni ile askerliğe elverişli olmadığı belirlendi. 32 yıl boyunca asker olma hayali kuran Kanarya'nın isteği 1 günlüğüne gerçek oldu. Yalova İl Jandarma Komutanlığında temsili 1 gün askerlik yapan Mahmut Kanarya'yı çalışma arkadaşları eline kına yakarak, 'en büyük asker bizim asker' sloganlarıyla askere uğurladı. Uğurlamada Yalova Belediyesi Temizlik İşleri Müdürü Riyasettin Yılmaz ile Yalova Belediyesi Gelirler Müdürlüğü ve aynı zamanda Türkiye Sakatlar Konfederasyonu Başkan yardımcısı Murat Arslanhan da yalnız bırakmadı. Mahmut Kanarya'yı arkadaşları her asker uğurlamasında geleneksel hale gelen havaya atarak askere uğurladı. Çalıştığı iş yerinden yola çıkan Kanarya'yı Yalova İl Jandarma Komutanlığına Müdür Riyasettin Yılmaz teslim etti. İl Jandarma Komutanlığında bulunan komutanlar tarafından karşılanan Mahmut Kanarya'ya asker tıraşı yapıldı ve jandarma üniforması teslim edildi. Jandarma üniformasını giydikten sonra komutanlar tarafından nizami eğitime alınan Mahmut Kanarya nizamiyede nöbet tuttu. Karavanadan yemek yiyen Kanarya, ardından Yalova İl Jandarma Komutanı Jandarma Albay Ercan Altın ile bir araya geldi. Burada almış olduğu nizami eğitimle Albay Altın'a tekmil vererek selamlaştı ve fotoğraf çektirdi.

'HAYALLERİM GERÇEK OLDU'

Hayallerinin gerçek olduğunu belirten Mahmut Kanarya, "32 yıl önce askerlik yoklaması gelmişti. Ben de heyecanla askerlik şubesine gittim. Bana 'askerliği çok mu istiyorsun' dediler ve ben de çok istiyorum, dedim. Seni askere göndereceğiz dediler. Ama 2 saat sonra bana 'askere elverişli olmadığımı' söylediler. Bana bunu söyleyince orada yıkıldım kaldım. Sağ olsunlar orada komutanlarımız bana destek oldu" dedi.

Komando olma hayali olduğunu söyleyen Kanarya "Kendimi askerliğe çok hazırlamıştım. Askerlik yaşıma yaklaştığımda spora başlamış ve askerde ise komando olma hayalim vardı. Aradan 32 yıl geçti ve sürekli bu zaman içinde kendimi askere gitmiş olarak rüyalarda görüyordum. Bugün temsili olarak askere gideceğim bunun bile rüya olduğunu düşünüyorum. Ama şükürler olsun ki bu hayallerim gerçek oldu" dedi.