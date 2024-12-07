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Şarkıcı ve yönetmen Mahsun Kırmızıgül'ün annesi son yolculuğuna uğurlandı

DİYARBAKIR - Şarkıcı ve yönetmen Mahsun Kırmızıgül'ün annesi Faike Arık, Diyarbakır'da Selahaddin Eyyübi Camisi ve Külliyesi'nde kılınan cenaze namazının ardından son yolculuğuna uğurlandı.

89 yaşındaki Arık'ın cenazesi öğlen namazının ardından İl Müftüsü Celal Büyük tarafından kılındı. Cenaze, gözyaşları arasında cenaze aracına alınarak Hani ilçesine defnedilmek üzere götürüldü.

Gözyaşı döken Kırmızıgül'ü yakınları ve sevenleri yalnız bırakmadı.