Mahsur Kalan 3 Koyun Kurtarıldı - Son Dakika
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Mahsur Kalan 3 Koyun Kurtarıldı

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Balıkesir Sındırgı'da itfaiye, barınakta mahsur kalan 3 koyunu kurtarıp sahibine teslim etti.

Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde barınakta mahsur kalan 3 koyun, itfaiye ekiplerince kurtarıldı.

İlçeye bağlı Aktaş Mahallesi Kapanca mevkisinde koyunların bir barınakta mahsur kaldığı ihbarı yapıldı.

İhbar üzerine bölgeye Balıkesir Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri sevk edildi.

Bir araç ve 2 personelle olay yerine ulaşan ekipler, mahsur kalan 3 koyunu bulundukları yerden çıkardı.

Koyunlar, ekiplerce sahibine teslim edildi.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Mahsur Kalan 3 Koyun Kurtarıldı - Son Dakika

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