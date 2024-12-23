Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde kayalıklarda mahsur kalan 3 keçi, itfaiye ekibince çıkarıldı.
Koçlu köyünün Avluk mevkisinde hayvanlarını otlatan kişi, kayalıklardaki 3 keçisine ulaşamayınca durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi.
İhbar üzerine bölgeye itfaiye ekibi yönlendirildi.
Ekibin çalışmasıyla mahsur kaldıkları yerden kurtarılan keçiler, sahibine teslim edildi.
Son Dakika › Güncel › Mahsur Kalan Keçiler Kurtarıldı - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?